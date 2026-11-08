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Imágenes destacadas del primer día de la visita del Papa León XIV a Argentina

Las mejores imágenes de la primera jornada de la gira del Santo Padre en Buenos Aires.

08/11/2026 | 17:27Redacción Cadena 3

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Imágenes destacadas del primer día de la visita del Papa León XIV a Argentina

FOTO: Imágenes destacadas del primer día de la visita del Papa León XIV a Argentina

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El primer día de la visita del Papa León XIV a Argentina ha sido un evento memorable, lleno de momentos emotivos y significativos. La llegada del Santo Padre a Buenos Aires ha atraído a miles de fieles que se reunieron para recibirlo con entusiasmo y devoción.

Desde su llegada al aeropuerto hasta los encuentros con diversas comunidades, cada instante ha sido capturado en imágenes que reflejan la calidez y el fervor de la población. La plaza de Mayo fue uno de los puntos destacados, donde el Papa saludó a los presentes, generando un ambiente de alegría y celebración.

Las fotografías muestran no solo al Papa interactuando con los ciudadanos, sino también momentos de oración y reflexión que caracterizan su estilo pastoral. En cada imagen se puede sentir la conexión del Santo Padre con el pueblo argentino, que lo recibió con los brazos abiertos.

La visita del Papa León XIV a Argentina no solo es un acontecimiento religioso, sino también un momento de unión y esperanza para muchos. Las imágenes de este primer día son un testimonio del impacto que su presencia tiene en la comunidad.

Lectura rápida

¿Quién visitó Argentina?
El Papa León XIV.

¿Cuándo llegó?
El 8 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar la llegada?
En Buenos Aires.

¿Qué eventos se destacaron?
El saludo a los fieles en la plaza de Mayo.

¿Cuál es el significado de la visita?
Es un momento de unión y esperanza para la comunidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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