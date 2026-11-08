Liverpool se impone ante Crystal Palace y Mac Allister brilla con un gol clave

Liverpool se impuso con autoridad por 3 a 1 en su visita al Crystal Palace y escaló hasta la cuarta posición de la Premier League para seguir prendido en la lucha por el campeonato inglés.

El argentino Alexis Mac Allister, el alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak convirtieron los tres tantos del equipo visitante, mientras que Eddie Nketiah, de penal, descontó para el local.

El encuentro tuvo un inicio complicado para el conjunto visitante, ya que sufrió un disparo al poste por parte de Yeremy Pino y un gol a favor del equipo local que fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, a cinco minutos del descanso, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre preciso que el argentino Alexis Mac Allister conectó de cabeza para batir a Dean Henderson y abrir el marcador.

En la parte complementaria, el dominio visitante se consolidó rápidamente: Bradley Barcola ganó la espalda a Jefferson Lerma por la banda y envió un centro que el alemán Florian Wirtz empujó al fondo de las redes.

Cerca del final, Víctor Muñoz desbordó por derecha y envió un pase al centro para que Wirtz habilitara a Alexander Isak, quien firmó la goleada. Ya en el tiempo añadido, Eddie Nketiah descontó desde el punto penal para el Crystal Palace.

Por otro lado, Sunderland dio la gran sorpresa de la fecha al derrotar 1 a 0 al Chelsea, algo que cortó una racha de siete partidos sin ganar que lo dejó en el fondo de la tabla.

Los "Black Cats" debieron trabajar intensamente para resistir la embestida londinense antes de sellar el triunfo mediante un penal ejecutado por Enzo Le Fée y, aunque permanecen en zona de descenso, la victoria otorga un respiro vital al Sunderland ante su público.

La derrota supone un duro golpe para el Chelsea, que vuelve a exhibir irregularidad y deja escapar puntos decisivos en su aspiración por consolidarse en puestos de clasificación a la Champions League.