Javier Milei y las autoridades de la Iglesia le dieron la bienvenida al papa León en Aeroparque

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El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery en su llegada al país con cumplir con su visita de casi cuatro días.

El Santo Padre llegó a la Argentina a las 16.33, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Minutos después, descendió de la nave y el mandatario nacional estaba aguardándolo

Tras el saludo oficial, Milei y el Papa León XIV escucharon las estrofas del Himno Nacional y el del Vaticano, a cargo de los granaderos.

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