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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Javier Milei y las autoridades de la Iglesia le dieron la bienvenida al papa León en Aeroparque

A las 16:33, el Papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo, Uruguay.  

08/11/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

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Milei recibió al papa León en Aeroparque.

FOTO: Milei recibió al papa León en Aeroparque.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

FOTO: El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

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El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery en su llegada al país con cumplir con su visita de casi cuatro días.

El Santo Padre llegó a la Argentina a las 16.33, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Minutos después, descendió de la nave y el mandatario nacional estaba aguardándolo

Tras el saludo oficial, Milei y el Papa León XIV escucharon las estrofas del Himno Nacional y el del Vaticano, a cargo de los granaderos.

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Lectura rápida

¿Quién está esperando al Papa? El presidente Javier Milei y las autoridades de la Iglesia.

¿Cuándo partió el Papa? El Papa partió pasadas las 15.50.

¿De dónde salió el Papa? Salió desde Montevideo, Uruguay.

¿A dónde se dirige el Papa? Se dirige a Buenos Aires.

¿Quién llegó primero a Aeroparque? El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue uno de los primeros en llegar.

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