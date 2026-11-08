Villa María quiere ser sede de la Copa Davis por primera vez
El secretario de Gobierno local, Marcos Bovo, confirmó que la ciudad se postulará para recibir la serie que se disputará del 6 al 8 de febrero, siempre que el sorteo determine que Argentina juegue como local.
08/11/2026 | 13:59Redacción Cadena 3
FOTO: Villa María viene de ser sede del Challenger.
Villa María buscará convertirse por primera vez en sede de la Copa Davis. El secretario de Gobierno de la ciudad, Marcos Bovo, confirmó que existe una posibilidad concreta de presentar la candidatura para recibir la serie que disputará Argentina entre el 6 y el 8 de febrero de 2027.
La postulación dependerá de lo que determine el sorteo: si el equipo argentino debe jugar como local, Villa María se ofrecerá como sede para albergar la competencia.
El rival de Argentina también se conocerá mediante ese sorteo.
De esta manera, la ciudad cordobesa queda ante la posibilidad de recibir por primera vez una serie del certamen internacional de tenis.
Informe de Jorge Parodi
Lectura rápida
¿Qué busca Villa María?
Convertirse en sede de la Copa Davis por primera vez.
¿Quién confirmó la candidatura?
El secretario de Gobierno de la ciudad, Marcos Bovo.
¿Cuándo se disputará la serie?
Entre el 6 y el 8 de febrero.
¿Dónde se llevará a cabo la competencia?
En Villa María, si el sorteo lo determina.
¿Por qué es importante el sorteo?
Determina si Argentina jugará como local y quién será su rival.