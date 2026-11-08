Villa María quiere ser sede de la Copa Davis por primera vez

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Villa María buscará convertirse por primera vez en sede de la Copa Davis. El secretario de Gobierno de la ciudad, Marcos Bovo, confirmó que existe una posibilidad concreta de presentar la candidatura para recibir la serie que disputará Argentina entre el 6 y el 8 de febrero de 2027.

La postulación dependerá de lo que determine el sorteo: si el equipo argentino debe jugar como local, Villa María se ofrecerá como sede para albergar la competencia.

El rival de Argentina también se conocerá mediante ese sorteo.

De esta manera, la ciudad cordobesa queda ante la posibilidad de recibir por primera vez una serie del certamen internacional de tenis.

Informe de Jorge Parodi