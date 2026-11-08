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Regiardo, capitán de Newell´s se disculpó por el festejo tras el título de Boca: "Es inaceptable"

Luca Regiardo, capitán de Newell's, pidió disculpas por la celebración del equipo tras el gol que le dio el título a Boca, describiéndola como inaceptable y generando polémica entre los hinchas.

08/11/2026 | 12:47Redacción Cadena 3

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Luca Regiardo

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El capitán de Newell's Old Boys, Luca Regiardo, realizó una disculpa pública y calificó como "inaceptable" la celebración del plantel rojinegro tras el gol de Enner Valencia, que le otorgó el título a Boca Juniors y privó a Rosario Central de la consagración.

Previo a su partido contra Instituto en el Monumental de Alta Córdoba, los futbolistas de la Lepra siguieron el desenlace de la Liga Profesional 2026 mientras se encontraban en la concentración.

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Cuando el delantero ecuatoriano aprovechó un rebote de Matías Borgogno para marcar el 1 a 0 de Boca sobre Defensa y Justicia en La Bombonera, los jugadores celebraron efusivamente, saltando, abrazándose y subiendo a los sillones y la mesa.

El festejo no fue en conmemoración a un triunfo propio, sino como reacción al título que se les escapaba sobre la hora al rival clásico, que había cumplido su parte al vencer 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y esperaba un tropiezo del "Xeneize".

Las imágenes de la celebración se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una fuerte controversia y cuestionamientos incluso entre los propios hinchas de Newell's.

Tras el empate 2 a 2 ante la Gloria en Córdoba, Regiardo se dirigió a la prensa: "Quería pedir disculpas en nombre de mis compañeros y de la institución por el video que circuló en las redes sociales. La verdad que es algo inaceptable y vamos a hablarlo puertas adentro", comentó el mediocampista, evitando profundizar en el asunto.

En la misma sintonía, su compañero Santiago Solari manifestó: "El que dice que no se pone contento cuando no sale campeón el rival está mintiendo. No teníamos nada que hacer nosotros, solo mirar fútbol".

Sin embargo, Solari reconoció que la difusión de las imágenes no debió ocurrir y que el plantel ya tuvo una charla sobre el tema, enfocándose en mejorar el rendimiento del equipo.

Desde el punto de vista deportivo, el empate en Córdoba impidió un choque inmediato entre Newell's y Rosario Central en los octavos de final del torneo Clausura. Un enfrentamiento que solo podría darse en semifinales si ambos equipos avanzan en sus respectivas llaves: en el inicio de los playoffs, el Canalla debutará como local frente a Gimnasia de Mendoza, mientras que la "Lepra" visitará a Gimnasia.

Lectura rápida

¿Quién pidió disculpas por el festejo?
Luca Regiardo, capitán de Newell's Old Boys, se disculpó por la celebración del equipo tras el título de Boca.

¿Qué sucedió durante el festejo?
Los jugadores de Newell's celebraron con euforia el gol de Enner Valencia, que le dio el título a Boca.

¿Cómo reaccionaron los hinchas?
La celebración generó polémica y cuestionamientos entre los hinchas de Newell's.

¿Qué dijo Regiardo sobre el video viral?
Regiardo calificó el video de la celebración como "inaceptable" y pidió disculpas en nombre del equipo.

¿Qué se espera en el torneo Clausura?
El empate de Newell's en Córdoba evitó un cruce inmediato con Rosario Central en los octavos de final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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