Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero cerca del escenario donde irá el papa en Palermo
El sospechoso, de 27 años, circulaba en una moto Kawasaki con una patente que simulaba ser de un vehículo oficial. Llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales. La Justicia Federal ordenó su detención.
08/11/2026 | 15:14Redacción Cadena 3
FOTO: El joven fue detenido cerca del Monumento de los Españoles (Foto ilustrativa/Claudia Molina)
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 27 años en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria este lunes, en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo a las primeras informaciones, el sospechoso se habría hecho pasar por bombero voluntario y circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa.
El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles, donde se montó la estructura central para las actividades del pontífice durante su visita a la Argentina.
Según se informó, los efectivos constataron que la patente de la motocicleta simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Además, el hombre llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización serán investigadas.
Tras el operativo, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó la detención del sospechoso en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También dispuso el secuestro de la motocicleta.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 27 años.
¿Dónde ocurrió la detención? En el barrio porteño de Palermo, cerca del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa.
¿Cuándo se realizó la detención? Este lunes, antes de la misa multitudinaria.
¿Por qué fue detenido? Por hacerse pasar por bombero voluntario y utilizar documentación falsa.
¿Qué acciones legales se tomaron? Intervino el Juzgado Federal N° 1, ordenando su detención y el secuestro de la motocicleta.