Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero cerca del escenario donde irá el papa en Palermo

FOTO: El joven fue detenido cerca del Monumento de los Españoles (Foto ilustrativa/Claudia Molina)

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 27 años en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria este lunes, en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo a las primeras informaciones, el sospechoso se habría hecho pasar por bombero voluntario y circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa.

El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles, donde se montó la estructura central para las actividades del pontífice durante su visita a la Argentina.

Según se informó, los efectivos constataron que la patente de la motocicleta simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Además, el hombre llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización serán investigadas.

Tras el operativo, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que ordenó la detención del sospechoso en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También dispuso el secuestro de la motocicleta.

Informe de Mauricio Conti