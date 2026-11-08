Franco Colapinto se posiciona mejor en la grilla del Gran Premio de Brasil

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ha logrado avanzar una posición en la grilla de salida del Gran Premio de Brasil tras la sanción impuesta al británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls. Colapinto, quien había terminado en el puesto decimoséptimo durante la jornada de clasificación, inicialmente iba a salir desde el puesto 15, pero su situación cambió gracias a las penalizaciones de otros competidores.

Una sanción por el reemplazo de componentes en la unidad de potencia de Lindblad le permitió a Colapinto subir al puesto 14 en la parrilla de salida. El joven piloto de Red Bull no será el único afectado, ya que también el brasileño Gabriel Bortoleto recibirá una sanción similar, lo que lo llevará a salir desde el fondo de la grilla.

La pole position fue obtenida por el británico Lando Norris, campeón del año pasado en la Fórmula 1 con su equipo McLaren. Aunque George Russell había clasificado segundo, una sanción le cederá ese lugar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Con las penalizaciones de Russell y de Charles Leclerc, entre otros, el inicio del Gran Premio brasileño promete ser emocionante.

La carrera se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre a las 14:00 (hora argentina), y los pilotos que seguirán de cerca a Norris en la largada serán Antonelli y Liam Lawson, quien tuvo una destacada actuación con Racing Bulls durante la clasificación.