Carlos Di Fulvio se suma a la espera de la llegada del papa con la Cantata Brocheriana

FOTO: Carlos Di Fulvio estará en la víspera de la visita del papa en Córdoba.

FOTO: Carlos Di Fulvio estará en la víspera de la visita del papa en Córdoba.

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con una vigilia que combinará música y fe. Entre los artistas que formarán parte de la actividad estará Carlos Di Fulvio, quien adelantó a Cadena 3 que interpretará la Cantata Brocheriana junto a Pablo Alessia.

“Estaré en la víspera para recibir al papa. Es la visita de un hombre muy importante y un honor formar parte de la vigilia”, expresó el cantante.

La propuesta se desarrollará en el Buen Pastor y contará con la organización de la Agencia Córdoba Cultura. Di Fulvio destacó, además, el significado especial de participar en una celebración que coincide con los diez años de la canonización de José Gabriel del Rosario Brochero.

“Estamos presentes en Córdoba cuando se cumplen, además, diez años de la santificación de Brochero. Nos sentimos parte”, señaló.

Durante la entrevista, el músico también relacionó el Camino de Brochero con la tradición de las rutas de peregrinación españolas. “Compostela, España en sí, hizo todos los caminos, y el Camino Real lo apoyó España. El de Brochero se hace a partir de ese entusiasmo”, explicó.

Carlos Di Fulvio interpretará su emblemática cantata "Canto Brocheriano" hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 h en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba. Este trascendental concierto gratuito se realiza en las vísperas de la histórica visita del papa León XIV a la provincia.

Informe de Orlando Morales