La ira del hincha de Rosario Central que celebró prematuramente el campeonato
"Los voy a apuñalar", fue una de las amenazas del hincha identificado como Eric Grennon.
FOTO: Eric Grennon, hincha de Rosario Central.
Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- El hincha de Rosario Central, Eric Grennon, se convirtió en el centro de atención después de saltar al campo de juego del Gigante de Arroyito y gritar eufórico "somos bicampeones" sin conocer el resultado del partido de Boca Juniors. Su reacción violenta ante las burlas en las redes sociales lo llevó a lanzar amenazas de agresión física.
Este incidente ocurrió durante la última jornada del Torneo Clausura, donde Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors disputaban el campeonato de la Tabla Anual simultáneamente.
La confusión en el estadio auriazul se debió a una falsa noticia sobre el resultado del partido de Boca contra Defensa y Justicia, lo que llevó a los hinchas a invadir el campo de juego en celebración de un título que nunca se había ganado.
/Inicio Código Embebido/
Confusión en el Gigante de Arroyito. Qué dijo Jorge Almirón sobre el festejo anticipado de Rosario Central
El entrenador del "Canalla" comentó que su equipo se dejó llevar por la emoción de la hinchada. Aseguró que estuvieron a segundos de la victoria y destacó el esfuerzo de los jugadores.
/Fin Código Embebido/
Finalmente, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consagró campeón tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en la última jugada, lo que dejó a los aficionados de Rosario Central en un estado de desilusión. Jugadores como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María mostraron su decepción tras el desenlace.
Tras convertirse en blanco de memes en las redes sociales por su celebración anticipada, Grennon desató su ira en mensajes a través de Instagram y WhatsApp, amenazando a otros usuarios, especialmente a hinchas de Newell's Old Boys, su eterno rival.
En sus historias de Instagram, advirtió: "Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco", además de afirmar que quienes le enviaban solicitudes de seguimiento también "iban a cobrar uno por uno".
La situación escaló cuando en WhatsApp especificó un lugar y lanzó amenazas directas: "Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo" y "Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno".
A pesar de tener perfiles privados, capturas de pantalla de sus mensajes se filtraron, ampliando la repercusión de un episodio que superó el ámbito deportivo y se convirtió en una amenaza pública en el entorno digital.
Lectura rápida
¿Quién es el hincha involucrado?
El hincha es Eric Grennon, de Rosario Central.
¿Qué sucedió en el estadio?
Grennon celebró prematuramente un título que no existía tras una confusión sobre el resultado del partido de Boca.
¿Cómo reaccionó Grennon?
Reaccionó con amenazas de violencia hacia quienes se burlaron de él en redes sociales.
¿Qué amenazas lanzó?
Amenazó con apuñalar a quienes lo provocaron, mencionando ubicaciones específicas.
¿Cuál fue la respuesta en redes?
Su reacción generó un gran revuelo y se convirtió en un fenómeno viral, aumentando la burla hacia él.
[Fuente: Noticias Argentinas]