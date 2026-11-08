La ira del hincha de Rosario Central que celebró prematuramente el campeonato

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- El hincha de Rosario Central, Eric Grennon, se convirtió en el centro de atención después de saltar al campo de juego del Gigante de Arroyito y gritar eufórico "somos bicampeones" sin conocer el resultado del partido de Boca Juniors. Su reacción violenta ante las burlas en las redes sociales lo llevó a lanzar amenazas de agresión física.

Este incidente ocurrió durante la última jornada del Torneo Clausura, donde Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors disputaban el campeonato de la Tabla Anual simultáneamente.

La confusión en el estadio auriazul se debió a una falsa noticia sobre el resultado del partido de Boca contra Defensa y Justicia, lo que llevó a los hinchas a invadir el campo de juego en celebración de un título que nunca se había ganado.

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Finalmente, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se consagró campeón tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en la última jugada, lo que dejó a los aficionados de Rosario Central en un estado de desilusión. Jugadores como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María mostraron su decepción tras el desenlace.

Tras convertirse en blanco de memes en las redes sociales por su celebración anticipada, Grennon desató su ira en mensajes a través de Instagram y WhatsApp, amenazando a otros usuarios, especialmente a hinchas de Newell's Old Boys, su eterno rival.

En sus historias de Instagram, advirtió: "Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco", además de afirmar que quienes le enviaban solicitudes de seguimiento también "iban a cobrar uno por uno".

La situación escaló cuando en WhatsApp especificó un lugar y lanzó amenazas directas: "Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo" y "Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno".

A pesar de tener perfiles privados, capturas de pantalla de sus mensajes se filtraron, ampliando la repercusión de un episodio que superó el ámbito deportivo y se convirtió en una amenaza pública en el entorno digital.