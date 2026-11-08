Masiva marcha en Ámsterdam: decenas de miles piden acciones del gobierno contra Israel por Gaza

FOTO: Decenas de miles marchan en Ámsterdam y exigen al gobierno holandés medidas a Israel por Gaza

ÁMSTERDAM (AP) — Decenas de miles de personas, muchas de ellas vestidas de rojo, marcharon por Ámsterdam el domingo en una protesta masiva destinada a presionar al gobierno holandés para que adopte medidas más decisivas contra Israel por Gaza.

Los organizadores de las protestas de la "Línea Roja" en Holanda pidieron medidas que incluyen sanciones comerciales más estrictas contra Israel, declarar oficialmente que las acciones de Israel en Gaza equivalen a genocidio y detener todas las ventas de armas a Israel.

La rama holandesa de Amnistía Internacional, una de las organizadoras, indicó en una publicación en internet que más de 200.000 personas se sumaron a la marcha.

"Lo que está ocurriendo allí es inhumano", sostuvo Mike van Dongen, que caminaba entre la enorme multitud. Criticó las acciones del gobierno holandés al señalar que "en lo que a mí respecta, no están haciendo nada. No se atreven a dar ningún paso serio".

Al tiempo que los manifestantes avanzaban por una calle de Ámsterdam normalmente muy transitada, que fue cerrada al tráfico el domingo, un hombre se subió a una parada de autobús con un altavoz y gritó: "¡Palestina libre, libre!". Muchos de los marchantes repitieron su consigna al pasar.

Israel rechaza enérgicamente las insinuaciones de que esté cometiendo genocidio en Gaza en su campaña militar, que estalló tras los ataques de milicianos encabezados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los milicianos mataron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a decenas de miles de palestinos y destruido gran parte de Gaza.

Más de 1.550 palestinos en Gaza han muerto a manos del ejército israelí desde que comenzó en octubre de 2025 un alto el fuego entre Israel y Hamás, según el Ministerio de Salud del territorio. El Ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes, aunque sostiene que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente la mitad de los fallecidos.

La campaña en Gaza ha tensado las relaciones entre Holanda e Israel. El ministro holandés de Relaciones Exteriores renunció el año pasado tras no lograr asegurar nuevas sanciones contra Israel.

Desde entonces, un nuevo gobierno de coalición minoritaria ha asumido el poder e introdujo una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos israelíes, que el gobierno holandés y la mayor parte de la comunidad internacional consideran ilegales —una medida que provocó un enfrentamiento diplomático con Israel.

El primer ministro Rob Jetten, que participó en una marcha el año pasado pero no estuvo presente el domingo, defendió las medidas de su gobierno en su rueda de prensa semanal del viernes.

"Cada día y cada semana hacemos lo que podemos para aliviar la terrible situación allí", declaró. Añadió que su administración está "ejerciendo una mayor presión política y diplomática" sobre Israel para que cumpla sus acuerdos sobre Gaza. Al mismo tiempo, señaló, su gobierno está presionando más a Hamás y a otras organizaciones que siguen llevando a cabo "diversas operaciones que ponen en peligro la seguridad de los israelíes comunes".