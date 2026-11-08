MotoGP: Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Qatar con una actuación sobresaliente.

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El piloto italiano Marco Bezzecchi dejó una huella imborrable en el Gran Premio de Qatar de MotoGP al liderar todas las 22 vueltas en el circuito nocturno de Lusail.

Partiendo desde la pole position, Bezzecchi logró proteger la línea interior en la primera curva ante Marc Márquez, estableciendo un ritmo constante que le permitió alcanzar su sexto triunfo de la temporada 2026, elevando su cuenta a un total de doce victorias en su trayectoria en la categoría máxima.

La carrera se inició con todos los competidores utilizando el compuesto medio de Michelin en ambos ejes. Raúl Fernández superó a Márquez en los primeros metros, colocándose en la segunda posición, mientras que los dos pilotos de Aprilia comenzaron a construir una ventaja sobre el competidor de Ducati.

En el tercer giro, Pedro Acosta rebasó a Márquez, aunque tuvo que devolver el tercer puesto en la sexta vuelta debido a la estricta regulación sobre la presión de su neumático delantero.

Durante la competencia, dos pilotos se vieron obligados a abandonar por problemas mecánicos: Diogo Moreira se retiró tras estacionar su moto en el garaje del LCR debido a un inconveniente en el brazo, mientras que Brad Binder redujo su ritmo por fallas en el cambio.

La grilla se presentó con solo 16 motos, ya que Francesco Bagnaia no participó tras ser intervenido en Italia por fracturas en el pie derecho tras una caída en la carrera sprint, y Luca Marini estuvo ausente por secuelas de una enfermedad vírica.

En la segunda mitad de la carrera, Fernández comenzó a perder ritmo, lo que permitió que Márquez recortara distancias y lo alcanzara a falta de cuatro giros para el final. Márquez logró el rebase en la recta principal al inicio de la vuelta 20, asegurando la segunda posición a tres segundos del vencedor. Detrás de Fernández, Ai Ogura finalizó en cuarto lugar, seguido por Enea Bastianini y Pedro Acosta.

Jorge Martín, lidiando con una fractura en el brazo derecho, logró remontar hasta el séptimo puesto, superando a Fabio Di Giannantonio, manteniendo así sus opciones matemáticas en la clasificación general. Johann Zarco e Iker Lecuona, quien reemplazó a Álex Márquez en el equipo Gresini, completaron las diez posiciones principales. Fuera de los diez primeros llegaron Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales y Jake Dixon.

Este resultado evita que Márquez se consagre de manera anticipada, ya que buscará asegurar su décima corona personal en la penúltima fecha del año, programada del 20 al 22 de noviembre en el trazado de Portimão, Portugal. En la tabla de constructores, Ducati mantiene el liderato con una ventaja ajustada de ocho unidades sobre Aprilia.

En la categoría Moto3, David Almansa dominó las 16 vueltas pactadas con su KTM del equipo Intact GP, logrando su cuarta victoria al superar a Adrián Fernández y al poleman Máximo Quiles.

En cuanto a la representación hispano-argentina, Marco Morelli finalizó en la decimoquinta posición, logrando así la última unidad disponible del evento, mientras que Valentín Perrone concluyó en el decimosexto lugar.