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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Emocionante: volvé a escuchar el momento en el que el papa León llegó a Argentina

 

08/11/2026 | 17:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Milei recibió al papa León en Aeroparque.

FOTO: Milei recibió al papa León en Aeroparque.

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    Audio. Emocionante: volvé a escuchar el momento en el que el papa León llegó a Argentina

    El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

    Episodios

A las 16:33, el Papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo, UruguayA bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Santo Padre llegó junto a su comitiva para iniciar una histórica visita.

Tras descender al territorio argentino con un avión de Aerolíneas Argentinas, el Papa León XIV salió de la aeronave que lo trajo desde Uruguay y fue recibido por el presidente Javier Milei.

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Luego de realizar un saludo protocolar, el suma pontífice y el jefe de Estado oyeron el Himno Nacional Argentino, y saludó a un grupo de jóvenes que le entregaron distintos obsequios

Lectura rápida

¿Quién aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery? El Papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery.

¿De dónde provenía el Papa? Provenía de Montevideo, Uruguay.

¿Qué aerolínea utilizó el Papa para su llegada? Utilizó un avión de Aerolíneas Argentinas.

¿Quién recibió al Papa en Argentina? Fue recibido por el presidente Javier Milei.

¿Qué evento protocolar ocurrió tras su llegada? Oyeron el Himno Nacional Argentino y el Papa saludó a un grupo de jóvenes.

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