Emocionante: volvé a escuchar el momento en el que el papa León llegó a Argentina

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

A las 16:33, el Papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo, Uruguay. A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, el Santo Padre llegó junto a su comitiva para iniciar una histórica visita.

Tras descender al territorio argentino con un avión de Aerolíneas Argentinas, el Papa León XIV salió de la aeronave que lo trajo desde Uruguay y fue recibido por el presidente Javier Milei.

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Luego de realizar un saludo protocolar, el suma pontífice y el jefe de Estado oyeron el Himno Nacional Argentino, y saludó a un grupo de jóvenes que le entregaron distintos obsequios.