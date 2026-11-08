Irán ejecuta a tres manifestantes y el total de ahorcados asciende a 39 por protestas de enero

FOTO: Las autoridades de Irán ejecutaron este domingo a tres hombres condenados por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de enero pasado.

Las autoridades de Irán llevaron a cabo este domingo la ejecución de tres hombres condenados por su supuesta participación en actos violentos durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero. Con esta acción, el número de personas ahorcadas por causas vinculadas a dichas manifestaciones asciende a al menos 39.

Los ejecutados han sido identificados como Hasán Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh, según lo informado por la agencia Mizan, que está relacionada con el Poder Judicial iraní. Las sentencias fueron aplicadas tras ser ratificadas por el Tribunal Supremo.

Los tres hombres enfrentaron acusaciones de colaborar con Estados Unidos e Israel y de haber participado en ataques a instalaciones públicas durante las protestas que se llevaron a cabo el 8 y 9 de enero en Karaj, una ciudad situada a aproximadamente 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Según la versión oficial, los condenados utilizaron armas de fuego, granadas de fabricación artesanal y bombas molotov, además de provocar incendios y daños en una subestación eléctrica, lo que causó interrupciones en el suministro eléctrico.

Las autoridades iraníes sostienen que los acusados actuaron de manera coordinada, siguiendo instrucciones de grupos considerados hostiles por el gobierno. En este mismo caso, otras ocho personas recibieron penas de entre cinco y diez años de prisión, y se ordenó la confiscación de los bienes de los tres ejecutados.

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, confirmó las ejecuciones y denunció que los condenados no tuvieron acceso a un juicio justo. Desde el 19 de marzo, al menos 39 personas han sido ejecutadas por causas relacionadas con las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025 y se extendieron a lo largo de enero de 2026.

Las manifestaciones surgieron como una reacción al deterioro de la situación económica y el aumento del costo de vida, pero rápidamente se transformaron en un movimiento de rechazo al sistema político iraní.

La respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas ha sido brutal, con miles de muertos, aunque las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones independientes muestran discrepancias significativas. Mientras las autoridades iraníes reconocen 3.117 fallecidos, la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que las víctimas fatales superan las 7.000.

El gobierno de Teherán atribuye los episodios de violencia a grupos vinculados a Estados Unidos e Israel, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la represión de los manifestantes.

Las recientes ejecuciones han intensificado la preocupación por la aplicación de la pena de muerte en Irán, un país que se encuentra entre los que registran la mayor cantidad de ejecuciones a nivel mundial.