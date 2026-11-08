Milei y dos regalos especiales para el papa León XIV en el encuentro en Casa Rosada

El presidente Javier Milei tiene preparados dos obsequios especiales para el papa León XIV que se los dará en su encuentro oficial en la Casa Rosada durante la visita a nuestro país, en el marco de su gira por América del Sur.

El primero es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con el escudo de la República Argentina de un lado y el escudo de El Vaticano del otro, con una inscripción que sella su viaje: "Visita de su Santidad León XIV".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El segundo presente es un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano, que es utilizado para arrojar agua bendita, y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice que se efectuó el 8 de mayo, día de la patrona argentina.

El encuentro bilateral privado entre Milei y el Papa se llevará a cabo este domingo, alrededor de las 17:50hs: la recepción oficial en Casa de Gobierno está estipulada a las 17:20hs, y posterior a su paso por el Monumento a San Martín a las 17hs.

En la reunión sólo estarán el Presidente y León XIV, pero luego el Papa saludará a todos los ministros y se trasladará al Palacio Libertad, donde habrá un acto con legisladores, miembros de la Corte Suprema, jueces, el cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales.