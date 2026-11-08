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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Milei y dos regalos especiales para el papa León XIV en el encuentro en Casa Rosada

El Presidente tenía preparados una medalla y un aspersor para la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina. Se los entregó durante la reunión bilateral. 

08/11/2026 | 18:44Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El papa León XIV inicia su visita a la Argentina.

FOTO: El papa León XIV inicia su visita a la Argentina.

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El presidente Javier Milei tiene preparados dos obsequios especiales para el papa León XIV que se los dará en su encuentro oficial en la Casa Rosada durante la visita a nuestro país, en el marco de su gira por América del Sur.

El primero es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con el escudo de la República Argentina de un lado y el escudo de El Vaticano del otro, con una inscripción que sella su viaje: "Visita de su Santidad León XIV".

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El segundo presente es un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano, que es utilizado para arrojar agua bendita, y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice que se efectuó el 8 de mayo, día de la patrona argentina.

El encuentro bilateral privado entre Milei y el Papa se llevará a cabo este domingo, alrededor de las 17:50hs: la recepción oficial en Casa de Gobierno está estipulada a las 17:20hs, y posterior a su paso por el Monumento a San Martín a las 17hs.

En la reunión sólo estarán el Presidente y León XIV, pero luego el Papa saludará a todos los ministros y se trasladará al Palacio Libertad, donde habrá un acto con legisladores, miembros de la Corte Suprema, jueces, el cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales. 

Lectura rápida

¿Qué obsequios llevará Javier Milei al Papa? Dos obsequios: una medalla conmemorativa de plata y un aspersor litúrgico.

¿Quién es el presidente que se reunirá con el Papa? El presidente es Javier Milei.

¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo este domingo.

¿Dónde se realizará la reunión? La reunión se realizará en la Casa Rosada.

¿Por qué son significativos los obsequios? Son significativos porque reflejan la cultura argentina y la relación con la iglesia, incluyendo la Virgen de Luján.

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