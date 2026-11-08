Un joven de 25 años fue asesinado a tiros y hay tres detenidos en la región

Un joven de 25 años fue asesinado durante un ataque a tiros ocurrido este domingo a la madrugada en la ciudad de San Lorenzo. Otras dos personas resultaron heridas de arma de fuego y fueron trasladadas para recibir atención médica.

El hecho se registró alrededor de las 0.45 en calle Estrada al 200, en jurisdicción de la Comisaría 1ª. Según el reporte policial, un grupo de personas que se encontraba en el lugar indicó que los disparos fueron efectuados por hombres que se movilizaban en un automóvil Citroën C3 de color gris.

La víctima fatal fue identificada como Uriel Alexander Flores, de 25 años. Los otros dos heridos son José María B., de 36 años, quien recibió un disparo en un glúteo, y Jonatan F., de 33, que sufrió una lesión en un miembro inferior.

De acuerdo con los primeros testimonios, los ocupantes del vehículo dispararon contra las personas que estaban en el lugar y luego escaparon hacia el oeste. Personal del Gabinete Criminalístico y de la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en la escena.

Un auto incendiado y el secuestro de dos granadas

En el marco de la búsqueda del Citroën C3 presuntamente involucrado en el homicidio, efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas fueron alertados por un incendio vehicular en Lavalle y Beruti, en Fray Luis Beltrán.

Al llegar, encontraron un automóvil de características similares al buscado, que estaba prendido fuego. Tras consultar con la central del 911, constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro.

A partir de testimonios de vecinos, los agentes realizaron un patrullaje por la zona y observaron a cuatro hombres que, al advertir la presencia policial, escaparon corriendo. Los efectivos lograron alcanzar a uno de ellos, identificado como Ángel Darío V., de 25 años y domiciliado en Rosario.

Según el acta policial, el joven llevaba una bolsa que contenía dos granadas de mano, un teléfono celular y distintas prendas de vestir.

Durante el procedimiento, una mujer se presentó ante los efectivos y señaló al aprehendido como la persona que habría intentado robarle la motocicleta y la habría amenazado con armas de fuego. También denunció que el hombre había advertido que arrojarían una granada si alguien se acercaba.

Hallaron dos granadas de fabricación militar

Personal de Bomberos de San Lorenzo intervino en un domicilio de General Paz al 495, en Fray Luis Beltrán, donde se constató la presencia de dos granadas de mano FM K2 de fabricación militar.

Según el informe, los artefactos estaban completos y presentaban un estado de deterioro. Por disposición de la Fiscalía de turno, fueron retirados y trasladados para la realización de los peritajes correspondientes.

Además, durante la mañana de este domingo, efectivos de la Policía de Acción Táctica fueron comisionados a una vivienda de avenida Avellaneda, entre General Savio y General Paz, donde el propietario había encontrado un arma de fuego sobre el techo del inmueble.

Los agentes constataron que se trataba de una pistola de color beige, sin numeración visible y cuyo calibre no pudo determinarse en el lugar. Se preservó el elemento y se solicitó la intervención de personal especializado de la PDI.

La investigación busca establecer las circunstancias del homicidio y determinar la posible vinculación entre el ataque armado, el incendio del automóvil y los elementos secuestrados en Fray Luis Beltrán.