El 'nieve marina' del océano podría ser clave para almacenar carbono y combatir el cambio climático

En las profundidades del océano, una constante nevada se desliza en la oscuridad. Esta "nieve marina" no es más que pequeños grupos de desechos, organismos muertos y otros restos. Se estima que este material, que incluye desde moco y heces de animales hasta sedimentos y restos de plancton, transporta enormes cantidades de carbono desde las aguas superficiales hacia el fondo marino.

Los investigadores calculan que la nieve marina elimina más de 10 gigatoneladas de carbono de las aguas superficiales cada año. Sin embargo, solo alrededor de dos gigatoneladas logran llegar a profundidades donde ese carbono puede permanecer almacenado durante siglos o incluso milenios. Esta ineficiencia ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo.

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de California - San Diego y la Universidad de Lincoln identificó un factor clave en este proceso: la pegajosidad de la nieve marina. Los hallazgos, publicados el 8 de octubre en la revista Science, revelaron que la viscosidad de la nieve marina influye en la rapidez con que las bacterias la descomponen y la profundidad a la que puede hundirse.

Según los investigadores, las partículas más pegajosas pueden transportar más de seis veces la cantidad de carbono al océano profundo en comparación con aquellas que tienen una consistencia más delgada y menos viscosa. Este descubrimiento subraya el papel crucial que desempeña la nieve marina en el ciclo del carbono de la Tierra, que es el movimiento natural del carbono entre la atmósfera, los océanos, la tierra y los organismos vivos.

El transporte de carbono hacia aguas profundas permite que algunas partículas mantengan el carbono aislado de la atmósfera durante siglos o más. Sin embargo, no todas las partículas logran sobrevivir al descenso. Las bacterias se alimentan de la nieve marina a medida que desciende, descomponiendo gradualmente el material y afectando la cantidad de carbono que llega a las profundidades del océano.

El nuevo estudio ofrece una mirada detallada sobre cómo las bacterias interactúan con la estructura física de la nieve marina y, más ampliamente, con el moco en sí. Estas interacciones son significativas más allá del ciclo del carbono oceánico, ya que relaciones similares entre bacterias y moco ayudan a mantener los arrecifes de coral, los bosques de algas, los sistemas de raíces de las plantas y los sistemas digestivos de humanos y otros animales.

La investigación comenzó en 2021, cuando Bryce Inman, entonces investigador postdoctoral en Scripps Oceanography, se propuso explorar lo que él llama "el muscoscape". A pesar de múltiples intentos fallidos, el equipo finalmente desarrolló una técnica efectiva en 2025, que combinó microscopía confocal 3D con moléculas fluorescentes diseñadas especialmente.

Esta metodología permitió a los científicos examinar el "terreno físico" de las partículas de nieve marina mientras observaban cómo las bacterias vivas se movían e interactuaban con ellas. Las imágenes revelaron un entorno microscópico sorprendentemente intrincado, con diferencias estructurales que afectan dónde pueden asentarse las bacterias y cómo pueden acceder al material interno.

Los investigadores observaron que las partículas más viscosas resistieron la degradación y fragmentación bacteriana durante más tiempo. Las simulaciones por computadora sugirieron que estas partículas pegajosas pueden descender a mayores profundidades antes de desintegrarse. En laboratorio, se observó que la nieve marina altamente viscosa puede entregar más de seis veces la cantidad de carbono al océano profundo en comparación con partículas menos viscosas.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre cómo viaja el carbono a través del océano, sino que también muestra que la viscosidad de la nieve marina puede tener consecuencias de gran alcance para los sistemas naturales del planeta. Además, revela que algo tan común como el grosor del limo submarino puede influir en la salud de ecosistemas marinos y terrestres.