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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 14° y 26°. Se espera cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

09/11/2026 | 00:29Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico para el lunes 9 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 14° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables a lo largo del día, favoreciendo un clima agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 10 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28° con lluvias moderadas. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31° con lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 35° con pocas nubes. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 32° con nubes cubiertas.

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