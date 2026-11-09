Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, el clima en Mendoza se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 39%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste-noroeste.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 16° y una máxima que alcanzará los 29°. Las condiciones del cielo se mantendrán despejadas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 10 de noviembre se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 32°, con cielo despejado. El jueves 12 de noviembre, se prevén mínimas de 23° y máximas de 34°, con algunas nubes en el cielo. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 19°, bajo un cielo nublado.

En resumen, este lunes 9 de noviembre será un día ideal para disfrutar del aire libre en Mendoza, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el clima para los próximos días, donde se prevén lluvias y un leve descenso en las temperaturas.