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Los fuegos artificiales de Diwali intensifican la crisis de contaminación en Nueva Delhi

Las celebraciones de Diwali en Nueva Delhi, con fuegos artificiales, empeoran la contaminación del aire, que ya es crítica. El índice de calidad del aire alcanzó niveles severos, generando preocupaciones de salud para millones de habitantes.

09/11/2026 | 02:09Redacción Cadena 3

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Los fuegos artificiales de Diwali agravan la crisis de contaminación del aire en Nueva Delhi

FOTO: Los fuegos artificiales de Diwali agravan la crisis de contaminación del aire en Nueva Delhi

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NUEVA DELHI — Una densa capa de niebla y humo cubrió la capital de India a primera hora del lunes, después de que los fuegos artificiales iluminaran el cielo sobre Nueva Delhi durante las celebraciones de Diwali, lo que agravó unos niveles de contaminación peligrosamente altos e intensificó la crisis estacional de contaminación del aire que afecta a la ciudad cada año.

A pesar de las restricciones sobre los fuegos artificiales, los residentes de Nueva Delhi celebraron el festival hindú de las luces con petardos la noche del domingo, liberando humo y partículas finas en la atmósfera. El Índice de Calidad del Aire superó el nivel de 350 en varias zonas de la capital la mañana del lunes, alcanzando la categoría de severa y planteando riesgos importantes para la salud.

Las estaciones de monitoreo en toda la ciudad registraron niveles igualmente alarmantes, mientras la visibilidad se deterioraba a medida que una bruma gris cubría calles y edificios de gran altura.

La Corte Suprema de India había intentado limitar la contaminación por Diwali en octubre al restringir los petardos convencionales y permitir únicamente "petardos ecológicos" aprobados, bajo condiciones específicas, durante franjas de tres horas el sábado y el domingo. Los nuevos petardos producen menos emisiones, pero no están libres de contaminación. Aun así, liberan partículas y otros contaminantes, sumándose al aire ya peligroso de la ciudad.

Nueva Delhi y su región metropolitana, donde viven más de 30 millones de personas, suelen figurar entre las zonas más contaminadas del mundo durante el invierno. La contaminación empeora porque los fuegos artificiales de Diwali coinciden con el descenso de las temperaturas y con el humo de las quemas de residuos de cultivos en los estados vecinos de Punjab y Haryana.

Tras cosechar el arroz, los agricultores suelen quemar los tallos sobrantes para despejar sus campos de cara a la siguiente temporada de siembra. El humo se desplaza hacia Nueva Delhi, sumándose a la contaminación procedente de los vehículos, las industrias, el polvo de las obras y otras fuentes locales.

El problema se vuelve especialmente agudo a finales de octubre y en noviembre, cuando las temperaturas más bajas, la escasa velocidad del viento y las condiciones atmosféricas estancadas impiden que los contaminantes se dispersen. El resultado es una densa neblina que puede permanecer sobre la capital y las zonas aledañas durante días.

Las autoridades de Nueva Delhi han aplicado un conjunto de medidas para frenar la contaminación, que incluyen límites a la actividad de la construcción y restricciones al uso de generadores diésel, mientras los tribunales han buscado imponer restricciones a los petardos. Pero las medidas no han evitado el regreso de una contaminación severa cada año.

Los ambientalistas sostienen que se necesitan soluciones a largo plazo, como energía más limpia y controles más estrictos sobre las emisiones de los vehículos, para evitar la crisis anual.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nueva Delhi?
Los fuegos artificiales de Diwali aumentaron la contaminación del aire, generando niveles peligrosos.

¿Quiénes están involucrados?
Los residentes de Nueva Delhi y la Corte Suprema de India intentan controlar la situación.

¿Cuándo se celebró Diwali?
Las celebraciones ocurrieron la noche del domingo, justo antes del lunes.

¿Dónde se reportó la contaminación?
Nueva Delhi y su región metropolitana, donde viven más de 30 millones de personas.

¿Por qué es un problema?
La contaminación del aire en Nueva Delhi se agrava cada año, afectando la salud pública.

[Fuente: AP]

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