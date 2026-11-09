Un descubrimiento sobre una proteína oculta podría revolucionar el tratamiento de la diabetes tipo 2

Investigadores del Pennington Biomedical Research Center identificaron una proteína llamada Miro1 que podría ser un factor clave en la resistencia a la insulina asociada a la diabetes tipo 2. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre nuevas posibilidades para el tratamiento de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Los estudios revelaron que los niveles de Miro1 son más altos en los músculos esqueléticos de personas con diabetes tipo 2. En experimentos preclínicos, se demostró que eliminar esta proteína restauraba la respuesta muscular a la insulina, lo que sugiere que Miro1 juega un papel directo en la regulación del azúcar en sangre.

Además, se observó que el ejercicio también disminuye los niveles de Miro1 en pacientes diabéticos, proporcionando una nueva perspectiva sobre cómo la actividad física puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Este descubrimiento sugiere que la reducción de Miro1 podría ser uno de los mecanismos a través del cual el ejercicio beneficia a las personas con diabetes.

El Dr. John P. Kirwan, autor principal del estudio, afirmó: "La resistencia a la insulina en los músculos es el corazón de la diabetes tipo 2, y sus causas moleculares han permanecido frustrantemente poco claras. Este estudio identifica a Miro1 como una parte clave de la respuesta". Kirwan, quien recientemente se convirtió en director ejecutivo del OU Health Harold Hamm Diabetes Center en la Universidad de Oklahoma, realizó esta investigación mientras trabajaba en el Pennington Biomedical Research Center.

El estudio involucró a un grupo de participantes con obesidad y diabetes tipo 2, donde se compararon los efectos del ejercicio aeróbico con el tratamiento médico estándar. Los resultados mostraron que aquellos asignados al grupo de ejercicio experimentaron una disminución en los niveles de Miro1, junto con mejoras en la sensibilidad a la insulina y la capacidad muscular para producir energía.

Los investigadores enfatizaron la importancia de conectar los descubrimientos de laboratorio con investigaciones que involucren a pacientes y poblaciones más amplias. La Dr. Jennifer Rood, directora ejecutiva interina de Pennington Biomedical, destacó que este tipo de investigación ayuda a avanzar en la comprensión de la diabetes y sienta las bases para futuros enfoques en la prevención y tratamiento de la enfermedad.

A pesar de los resultados prometedores, aún se necesita establecer si el enfoque directo en Miro1 puede generar tratamientos seguros y efectivos para las personas con diabetes tipo 2. Kirwan planea continuar investigando estos hallazgos en el Harold Hamm Diabetes Center, combinando experimentos de laboratorio con estudios en personas para desentrañar más mecanismos biológicos responsables de la diabetes.

La investigación recibió financiamiento de varias instituciones, incluyendo el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y el National Heart, Lung, and Blood Institute, entre otros.