Una mujer manejó a contramano y un motociclista hizo "Superman": les suspendieron la licencia

FOTO: Suspensión de licencias por maniobras peligrosas en Panamericana: mujer y motociclista sancionados

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — Una mujer de 69 años que circuló a contramano por la autopista Panamericana y un motociclista de 27 que realizó la maniobra conocida como "Superman" fueron sancionados con la suspensión preventiva de sus licencias de conducir, luego de que sus imprudencias quedaran registradas por cámaras de seguridad.

Los dos episodios ocurrieron en la zona de Pilar y motivaron la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, ante el riesgo que representaron para los demás automovilistas.

El primero de los casos tuvo como protagonista a una conductora oriunda de Chivilcoy, que fue detectada mientras avanzaba en sentido contrario al tránsito por la autopista Panamericana, en el ramal Pilar, a la altura de Presidente Derqui.

A partir del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y del seguimiento de su recorrido, las autoridades lograron identificar a la mujer, de 69 años, y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

El segundo episodio también ocurrió sobre la Panamericana, en Pilar, donde un joven de 27 años, domiciliado en Ingeniero Maschwitz, fue filmado mientras realizaba una maniobra conocida como "Superman".

La peligrosa práctica consiste en conducir una motocicleta con el cuerpo completamente extendido sobre el vehículo, imitando la posición de vuelo del conocido superhéroe, lo que reduce considerablemente la capacidad de maniobra y reacción ante cualquier imprevisto.

Según informó la cartera provincial, el motociclista fue registrado en distintas oportunidades realizando este tipo de acrobacias mientras circulaba por la autopista.

Les suspendieron las licencias

Tras analizar las imágenes y establecer la identidad de los involucrados, el Ministerio de Transporte bonaerense labró las actas de infracción correspondientes por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927.

Además, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con asiento en General Pacheco, dispuso la suspensión preventiva de las licencias de conducir de ambos infractores.

Desde la cartera que conduce Marinucci advirtieron que circular a contramano o realizar acrobacias sobre una motocicleta constituye una conducta de alto riesgo, tanto para quienes las protagonizan como para los demás usuarios de la vía pública.

Las autoridades provinciales señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar los controles viales, prevenir siniestros y promover el respeto de las normas de tránsito.