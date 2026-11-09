Amargos menorquines: un dulce tradicional que conquista paladares en Menorca

La isla de Menorca se presenta como un verdadero paraíso para los amantes de la repostería, donde las especialidades dulces han sido transmitidas de generación en generación en familias y obradores. Uno de los productos locales más destacados es la almendra, que juega un rol fundamental en diversas elaboraciones, siendo los amargos menorquines un claro ejemplo de la sencillez de la repostería tradicional. A pesar de su nombre, estos dulces son pura delicia.

Hoy en día, los amargos están presentes en todas las islas Baleares, convirtiéndose en uno de los postres más representativos de Menorca. Sin embargo, también existen versiones similares a lo largo del litoral mediterráneo, en regiones donde el almendro tiene una fuerte influencia cultural y económica, como es el caso de los amarguillos.

Originalmente, los amargos se preparaban principalmente durante las festividades navideñas y otras celebraciones, pero en la actualidad pueden encontrarse durante todo el año en las pastelerías de la isla. Además, muchas familias continúan elaborándolos en casa, ya que su receta es simple y requiere pocos ingredientes. La forma característica de un amargo menorquín es redondeada, con una ligera aplastadura, y presenta un exterior dorado y crujiente, mientras que su interior es tierno, similar al mazapán.

Su nombre proviene de un tiempo en el que la variedad de almendras amargas era más común. Por este motivo, las recetas tradicionales solían incluir una alta proporción de azúcar, en una relación de 1:1 con respecto a la almendra. Sin embargo, en la actualidad se ha optado por reducir esta cantidad para adaptarla a los gustos actuales. Este dulce es naturalmente sin gluten y resulta ideal para aprovechar las claras de huevo que sobran en otras preparaciones. Si se rompen huevos para su elaboración, las yemas pueden reservarse para otros postres.

Para preparar amargos menorquines, se requieren los siguientes ingredientes para aproximadamente 20 unidades, dependiendo del tamaño: 250 g de almendra molida, 200 g de azúcar (se pueden usar 250 g si se desea un sabor más auténtico), 2 claras de huevo grandes y la ralladura de 1 limón.

La dificultad de la receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 35 minutos, distribuidos en 20 minutos de elaboración y 15 minutos de cocción. Para comenzar, se debe precalentar el horno a 180 ºC, preparando una o dos bandejas con papel sulfurizado. Luego, se lava y seca bien el limón. En un recipiente amplio, se mezclan el azúcar, la almendra molida y la ralladura de limón, evitando la parte blanca del limón.

Las claras de huevo se baten por separado hasta que espumen, sin llegar al punto de nieve. Esta mezcla se incorpora a la mezcla de almendra y azúcar, utilizando movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea y ligeramente húmeda. Se toman porciones de unos 20 g y se forman bolitas con las manos, que deben estar ligeramente humedecidas para evitar que se peguen. Estas bolitas se colocan en las bandejas, separadas entre sí y se aplastan un poco. Opcionalmente, se pueden decorar con una almendra cruda, aunque esta práctica es menos común en Menorca.

Los amargos se hornean durante 12 a 17 minutos, hasta que estén ligeramente dorados y se agrieten un poco. Es recomendable vigilar el horno para lograr el punto deseado, ya que el tiempo de cocción influirá en la textura, siendo más tiernos por dentro o más crujientes. Una vez horneados, se deben dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de guardarlos en un recipiente hermético.

Como buena pasta de almendra, los amargos menorquines son perfectos para acompañar el café, té, infusiones, licores o incluso una copa de vino. También combinan bien con un vaso de leche, horchata o un ponche especiado. Su conservación es óptima, manteniéndose en un recipiente hermético durante un par de semanas, siempre evitando mezclarlos con otros dulces.