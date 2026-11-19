El nombre de las "galletas del huello pulgar" resulta curioso y describe bien la técnica de su elaboración. En Europa Central, estas galletas son muy populares durante la temporada festiva, especialmente las que combinan coco y mermelada de arándanos. Usar mermelada de arándanos casera, o de cualquier fruta preferida, y presentarlas en un bonito envoltorio, las convierte en un obsequio encantador para seres queridos.

El coco aporta un aroma especial sin dominar el sabor. La clave de estas galletas radica en el equilibrio entre la masa de mantequilla, la mermelada y los matices que ofrece el coco. Se puede optar por una confitura calentada y tamizada para un acabado más limpio, o una mermelada tipo compota con trozos visibles de fruta. Personalmente, prefiero la segunda opción, donde los arándanos enteros se funden en la boca.

Ingredientes para 30 personas:

150 g de mantequilla

75 g de azúcar glasé

8 g de azúcar vainillado

5 g de sal

1 huevo (tamaño L)

175 g de harina de repostería

50 g de coco rallado (y un poco más para decorar)

Leche

Mermelada de arándanos

Cómo hacer galletas de coco y mermelada de arándanos:

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 2 horas y 50 minutos

Elaboración: 30 minutos

Cocción: 20 minutos

Reposo: 2 horas

Comenzar troceando la mantequilla en un cuenco y batir ligeramente con batidora de varillas. Agregar los azúcares y la sal, y batir hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar el huevo, mezclar un poco más y añadir la harina y el coco rallado. Revolver hasta conseguir una masa homogénea, cubrir con film plástico y dejar reposar en la heladera durante dos horas.

Precalentar el horno a 170ºC y preparar un par de bandejas. Tomar porciones de masa de tamaño uniforme con una cucharita, formar bolitas con las manos y colocarlas en las bandejas, dejando espacio entre ellas. Con un dedo ligeramente humedecido, o el extremo de una cuchara de madera, hacer pequeños agujeros en el centro de cada bolita. Pintar los bordes con leche y llenar cada hueco con mermelada. Espolvorear coco rallado al gusto y hornear de 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas al gusto. Dejar enfriar en una rejilla.

Estas galletas de coco y mermelada de arándanos se conservan bien varios días en una caja hermética, preferentemente cubierta con papel navideño y decorada con motivos festivos. Son ideales para alternar con polvorones y turrones en la bandeja de dulces durante el café de sobremesa.