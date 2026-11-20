Las restricciones alimentarias derivadas de alergias e intolerancias deben tomarse con seriedad. Aquellos que las padecen conocen lo complicado que puede ser disfrutar de una comida en casa ajena o al salir con amigos, donde son los únicos que no pueden probar los platillos ofrecidos. Para quienes asumen el rol de anfitriones, ofrecer un pastel sin lácteos y sin gluten garantiza que todos, o casi todos, puedan disfrutar de un bocado dulce sin preocupaciones.

Cambiar la tradicional receta de bizcocho de yogur por una alternativa apta para intolerantes a la lactosa, alérgicos a la proteína de leche o celíacos no requiere mucho esfuerzo. De hecho, el resultado puede ser un pastel tan delicioso que será apreciado por todos. Una de las recetas más efectivas es el bizcocho de mandarina y almendra, que se elabora con ingredientes comunes y es muy sencillo de preparar.

Este bizcocho no incluye yogur, leche, mantequilla ni sustitutos vegetales de lácteos. En su lugar, se utiliza aceite de oliva como fuente de grasa y mandarinas cocidas y trituradas para aportar humedad, junto con huevos. La harina de trigo se reemplaza por almendra molida, que, gracias a la abundante fruta cítrica, brinda una textura suave y húmeda, más parecida a un pastel que a un bizcocho.

La adición de ralladura de limón proporciona un aroma cítrico fresco que combina perfectamente con el sabor de la almendra. Para preparar este delicioso bizcocho, se deben cocer en agua hirviendo las mandarinas necesarias hasta alcanzar 200 g, manteniéndolas limpias y sin huesos. Las clementinas, con su piel fina, son una excelente opción.

Luego de aproximadamente 20 a 30 minutos de cocción, las mandarinas estarán tiernas y listas para ser trituradas con una batidora, formando una pasta aromática que se incorpora al resto de los ingredientes. Así se obtiene un pastel delicioso y aromático, ideal para disfrutar en familia o con amigos en cualquier ocasión.