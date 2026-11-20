Unir la frescura de los frutos rojos con el sabor característico de las galletas spéculoos, conocidas comercialmente como Lotus o Biscoff, resulta más sencillo de lo que se podría pensar. La receta de los vasitos navideños de frutos rojos y queso mascarpone se presenta como el cierre perfecto para las comidas festivas. Las especias como la canela y el jengibre evocan recuerdos de la cocina navideña, pero a menudo se busca evitar las preparaciones pesadas que suelen predominar en estas fechas, cargadas de frutos secos y grasas. Por ello, este postre, fácil de preparar, promete conquistar a todos en la mesa.

Para cuatro personas, los ingredientes necesarios incluyen: 100 g de frutos rojos (para la compota) y más para decorar, 45 g de azúcar glasé (para la compota), 5 mL de zumo de limón (para la compota), 1 hoja de gelatina (para la compota), 100 g de queso mascarpone (para la crema), 100 mL de nata líquida para montar (para la crema), 30 g de azúcar glasé (para la crema), 1 yema de huevo (para la crema), 1,5 hojas de gelatina (para la crema) y 10 galletas spéculoos.

La preparación comienza con la compota de frutos rojos. Se hidrata la hoja de gelatina en agua fría durante 10 minutos. En un cazo, se combinan la fruta, el azúcar glas y el zumo de limón, llevando la mezcla a ebullición. Una vez fuera del fuego, se añade la gelatina escurrida y se mezcla bien. Esta compota se reparte en el fondo de cuatro vasitos y se deja enfriar en la nevera durante al menos una hora.

Para la capa de galletas, se trituran los spéculoos en un procesador o se colocan en una bolsa de congelado y se machacan con un rodillo. Esta mezcla se coloca sobre la compota de frutos rojos. En cuanto a la crema de mascarpone, se hidrata la gelatina en agua fría durante 10 minutos. En un bol, se mezcla el queso mascarpone con la yema de huevo y se bate. En otro bol, se monta la nata fría, incorporando el azúcar glas poco a poco. La nata montada se añade con cuidado a la mezcla de huevo y mascarpone, y finalmente se incorpora la gelatina escurrida y derretida en el microondas.

La crema se reparte sobre la capa de galleta, y se reserva en la nevera durante un mínimo de cuatro horas antes de servir. Este postre se puede presentar bien frío, adornado con galletas molidas y frutos rojos frescos, y es posible decorarlo con hojas de menta o hierbabuena. Prepararlos con antelación permite disfrutar de la Nochebuena, Navidad o Nochevieja sin complicaciones, asegurando que este sencillo pero delicioso postre será un éxito.