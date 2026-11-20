El riesgo país de Argentina superó este viernes la barrera de las 1.000 unidades y se ubicó en 1.038 puntos, impulsado por una fuerte caída en los bonos soberanos y un mal clima financiero internacional.

En paralelo, el dólar oficial en el Banco Nación avanzó hasta los $1.590 para la venta, mientras que el índice S&P Merval inició la rueda con un retroceso superior al 2%.

La jornada negativa en los mercados locales refleja la tendencia bajista de las últimas semanas y el impacto inmediato de los números en rojo registrados en el premarket por los ADR argentinos en Wall Street.

Los títulos de la deuda pública exhiben pérdidas mayores al 3%, lo que presiona directamente sobre el indicador elaborado por JP Morgan.

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Respecto a las causas de la caída, los especialistas consultados señalan tanto factores internacionales como incertidumbres domésticas de mediano plazo:

Shock externo e inteligencia artificial: el analista financiero Javier Timerman advirtió que se trata de un “shock externo de mercados globales muy fuerte” que “no es el primero y no va a ser el último”. Según fuentes del mercado, la volatilidad responde al creciente escepticismo de los inversores sobre la rentabilidad futura de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, una tendencia que la reciente salida al mercado de Anthropic no logró revertir.

Incertidumbre electoral: por su parte, Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, atribuyó el retroceso de los títulos públicos a la cautela frente al futuro político local: “El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027. El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años”.

Así operan las principales cotizaciones del dólar

La tensión financiera también se trasladó al mercado cambiario local, con subas en las distintas franjas de la divisa estadounidense:

Dólar Oficial (Banco Nación): $1.540 para la compra y $1.590 para la venta.

Dólar Mayorista: $1.563 para la compra y $1.572 para la venta.

Dólar Blue: $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.

Con el tipo de cambio minorista oficial operando a apenas diez pesos del umbral de los $1.600 y el paralelo afianzado por encima de esa marca, los operadores siguen de cerca la evolución de las plazas externas y el comportamiento de los bonos durante el resto de la rueda.