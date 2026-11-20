Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional han sido programados oficialmente para determinar el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, tras la consagración de Godoy Cruz como campeón al vencer a Tristán Suárez.

En esta fase, los siete equipos clasificados de la primera ronda se enfrentarán a Tristán Suárez en una serie de partidos de ida y vuelta. Se otorgará ventaja deportiva a los equipos mejor ubicados en la tabla general, lo que les permitirá definir como locales en caso de empate en el marcador global.

El primer enfrentamiento será entre Ciudad de Bolívar y Atlanta. El partido de ida se llevará a cabo este sábado a las 17 en el Estadio Municipal Eva Perón, bajo la dirección del árbitro Daniel Zamora, acompañado por los asistentes Adrián Delbarba y Sebastián Pumetti, con Gonzalo Pereira como cuarto árbitro.

La revancha está programada para el sábado 28 en Villa Crespo, donde Atlanta contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

En otro encuentro, Colón de Santa Fe recibirá a Deportivo Morón este sábado 21 a las 17:30 en el Estadio Brigadier Estanislao López. Este partido será transmitido por LPF Play.

La terna arbitral estará compuesta por Fabrizio Llobet como juez principal, junto a Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, y Mariano Negrete como cuarto árbitro. La vuelta se disputará el viernes 27 a las 21 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, donde Deportivo Morón tendrá ventaja deportiva, obligando a Colón a ganar por un margen superior para avanzar.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy se medirá contra Deportivo Madryn este sábado a las 21:30 en el Estadio 23 de Agosto. Este duelo ha generado controversia, ya que fue confirmado tras una decisión del Tribunal de Disciplina que dio por finalizado un partido previo entre Madryn y Deportivo Maipú, que Madryn lideraba 3-1 al momento de la suspensión a los 80 minutos.

El equipo, dirigido por Hernán Pellerano, logró avanzar a esta fase tras eliminar a Almirante Brown con un resultado de 2-0, gracias a los goles de Cachi y Argañaraz. La revancha está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Abel Sastre.

Ambos equipos han tenido un antecedente polémico en los cuartos de final de 2025, cuando un partido fue suspendido debido a presuntas amenazas a los árbitros. En esa ocasión, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Gimnasia, otorgando la victoria a Madryn.

Finalmente, Gimnasia y Tiro de Salta enfrentará a Tristán Suárez este domingo 22 a las 21 en el Estadio Gigante del Norte, bajo el arbitraje de Javier Delbarba. La vuelta se jugará en Ezeiza, donde Tristán Suárez también tendrá ventaja deportiva, lo que obligará a Gimnasia y Tiro a ganar por un margen superior al de su rival para clasificar a las semifinales.