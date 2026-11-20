FOTO: El Gobierno aprobó el RIGI para el proyecto de GNL de YPF: invertirán US$ 50.750 mill

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, que contempla una inversión total de 50.750 millones de dólares.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó la iniciativa como “la mayor inversión de la historia argentina”. Según adelantó, el desarrollo permitirá generar exportaciones de gas natural licuado y líquidos asociados por aproximadamente 9.000 millones de dólares anuales a partir de 2031.

La decisión representa la aprobación del proyecto de mayor magnitud presentado hasta el momento bajo el esquema del RIGI, que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa para inversiones de gran escala.

La decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) será comunicada formalmente el lunes 30 de noviembre, a partir de las 11, en el Palacio Libertad. YPF ya había aprobado la decisión en su directorio el lunes anterior, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación y destacó el papel del régimen de incentivos: “Estoy muy emocionado y orgulloso. Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”.

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Cómo se distribuirá la inversión y quiénes participan

El proyecto Argentina LNG reúne a tres compañías energéticas vinculadas a estados nacionales. YPF tendrá una participación del 36%, mientras que ENI y XRG contarán con el 32% cada una.

La inversión total prevista alcanza los US$ 50.750 millones durante la vida del desarrollo. Sin embargo, los desembolsos estimados para el período comprendido entre 2027 y 2030 rondan los US$ 25.000 millones.

El ingreso al RIGI permitirá acceder a una serie de beneficios destinados a brindar previsibilidad a un proyecto que requiere grandes desembolsos antes de comenzar a generar ingresos.

Entre las condiciones previstas se encuentran una alícuota del 25% en el impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación para bienes de capital, eliminación de derechos de exportación y mayores posibilidades de disponer de las divisas generadas por las ventas al exterior.

Cómo funcionará Argentina LNG y qué infraestructura necesita

El desarrollo contempla la construcción de infraestructura para extraer, transportar, procesar y licuar el gas natural proveniente de Vaca Muerta.

En una primera etapa, el proyecto prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción, cada una con una capacidad de seis millones de toneladas métricas anuales. Ambas operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Para abastecerlas se construirá infraestructura de transporte específica, que incluirá un gasoducto y un poliducto para trasladar el gas y los líquidos asociados desde los yacimientos hasta las instalaciones de procesamiento.

El proyecto también contempla plantas para procesar y fraccionar los líquidos que acompañan al gas natural, como etano, propano, butano y gasolinas naturales. Esos productos se sumarán a las exportaciones energéticas.

Vaca Muerta y el objetivo de producir 65 millones de metros cúbicos diarios

Para alcanzar los volúmenes previstos, el desarrollo necesitará llegar a un nivel de producción sostenido de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Según explicó Caputo, esa cifra representa más del 40% de la producción actual de Argentina y permitirá abastecer la capacidad de licuefacción proyectada.

El objetivo es convertir los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado y derivados, con capacidad para abastecer mercados internacionales.

Exportaciones por US$ 9.000 millones anuales

Uno de los principales impactos económicos proyectados es el ingreso de divisas por las ventas al exterior. De acuerdo con las estimaciones oficiales, Argentina LNG generará exportaciones cercanas a los 9.000 millones de dólares cada año a partir de 2031.

La iniciativa busca ampliar la capacidad exportadora del sector energético y consolidar una infraestructura que permita colocar en el mercado internacional tanto gas licuado como líquidos derivados.