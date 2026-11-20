El murpense Pochettino debuta en el Manchester ante Liverpool y al borde de caer en descenso
Este domingo, el Manchester United, en crisis y sin victorias en ocho partidos, enfrenta el clásico de gigantes de la Premier con el debut del entrenador santafesino.
FOTO: Mauricio Pochettino
Este domingo a las 13:30, Liverpool y Manchester United se enfrentarán en un partido clave de la fecha 11 de la Premier League, marcando el debut del argentino Mauricio Pochettino como entrenador del equipo visitante.
El conjunto de Anfield, actualmente en el cuarto lugar con 18 puntos, se encuentra a nueve del líder Arsenal tras su reciente victoria 3-1 sobre Aston Villa. Liverpool necesita ganar para seguir en la lucha por el campeonato.
Por su parte, el Manchester United atraviesa una crisis, ocupando el decimoctavo puesto y en zona de descenso, sin conseguir una victoria en sus últimos ocho encuentros. La igualdad 4-4 contra Aston Villa llevó a la salida de Michael Carrick y la llegada de Pochettino al banquillo de Old Trafford.
En el último encuentro entre ambos equipos, que tuvo lugar en la fecha 35 de la temporada 2025/2026, el United se impuso 3-2 en casa, con goles de Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo, mientras que Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo descontaron para Liverpool.
El día de la jornada, el Manchester City abrirá la acción el sábado a las 09:30 enfrentando a Fulham en el Etihad Stadium. Los citizens, en la tercera posición con 19 puntos, buscan una victoria tras caer 3-1 ante Nottingham Forest. Fulham, en decimoquinto lugar, también necesita puntos tras un empate 1-1 frente a Newcastle.
En Stamford Bridge, el Chelsea se medirá a Leeds a las 12:00, buscando recuperar la regularidad tras la fecha FIFA. El equipo de Xabi Alonso se encuentra quinto con 16 puntos y llega golpeado tras perder 1-0 ante Sunderland.
Finalmente, el Arsenal, líder del torneo con 27 puntos, visitará a Newcastle en St. James' Park el sábado a las 14:30. Arsenal, con solo una derrota en el certamen, llega tras vencer 1-0 a Hull City, mientras que Newcastle busca escalar posiciones tras un empate 1-1 ante Fulham.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
Se enfrentan Liverpool y Manchester United en la fecha 11 de la Premier League.
¿Quién debuta como entrenador?
Mauricio Pochettino hará su debut como DT del Manchester United.
¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará el domingo a las 13:30.
¿Cómo llega cada equipo?
Liverpool es cuarto en la tabla, mientras que Manchester United está en zona de descenso.
¿Cuál fue el último resultado entre ambos?
El último partido terminó 3-2 a favor del Manchester United en 2025/2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]