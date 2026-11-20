Este domingo a las 13:30, Liverpool y Manchester United se enfrentarán en un partido clave de la fecha 11 de la Premier League, marcando el debut del argentino Mauricio Pochettino como entrenador del equipo visitante.

El conjunto de Anfield, actualmente en el cuarto lugar con 18 puntos, se encuentra a nueve del líder Arsenal tras su reciente victoria 3-1 sobre Aston Villa. Liverpool necesita ganar para seguir en la lucha por el campeonato.

Por su parte, el Manchester United atraviesa una crisis, ocupando el decimoctavo puesto y en zona de descenso, sin conseguir una victoria en sus últimos ocho encuentros. La igualdad 4-4 contra Aston Villa llevó a la salida de Michael Carrick y la llegada de Pochettino al banquillo de Old Trafford.

En el último encuentro entre ambos equipos, que tuvo lugar en la fecha 35 de la temporada 2025/2026, el United se impuso 3-2 en casa, con goles de Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo, mientras que Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo descontaron para Liverpool.

El día de la jornada, el Manchester City abrirá la acción el sábado a las 09:30 enfrentando a Fulham en el Etihad Stadium. Los citizens, en la tercera posición con 19 puntos, buscan una victoria tras caer 3-1 ante Nottingham Forest. Fulham, en decimoquinto lugar, también necesita puntos tras un empate 1-1 frente a Newcastle.

En Stamford Bridge, el Chelsea se medirá a Leeds a las 12:00, buscando recuperar la regularidad tras la fecha FIFA. El equipo de Xabi Alonso se encuentra quinto con 16 puntos y llega golpeado tras perder 1-0 ante Sunderland.

Finalmente, el Arsenal, líder del torneo con 27 puntos, visitará a Newcastle en St. James' Park el sábado a las 14:30. Arsenal, con solo una derrota en el certamen, llega tras vencer 1-0 a Hull City, mientras que Newcastle busca escalar posiciones tras un empate 1-1 ante Fulham.