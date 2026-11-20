San Salvador de Jujuy, 20 noviembre (NA) -- Pedro Gabriel Quispe fue sentenciado a prisión perpetua tras ser encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de "Homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por veneno u otro procedimiento insidioso en grado de tentativa", y "Homicidio agravado por el vínculo y por alevosía ". Este fallo, que se produjo por unanimidad entre los magistrados, se relaciona con un hecho ocurrido en 2017 en el paraje rural Angosto El Perchel, donde una de sus hijas recién nacidas perdió la vida.

Los jueces Felicia Barrios, Mario Puig y Pablo Pullen Llermano determinaron que, además de la pena de prisión perpetua, Quispe enfrentará una inhabilitación absoluta por el mismo período. La sentencia será registrada en el Sistema de Gestión Judicial y las partes involucradas tendrán la opción de solicitar su revisión ante un tribunal superior, de acuerdo con las leyes vigentes.

Los hechos

El 7 de julio de 2017, en una habitación de un inmueble en el paraje rural Angosto El Perchel, ubicado a aproximadamente 8 kilómetros al norte de Tilcara, Claudia Espíritu Puma dio a luz a dos niñas mellizas. Según la acusación, Quispe, como padre de las recién nacidas, estuvo involucrado en el corte de los cordones umbilicales de ambas.

Posteriormente, el acusado administró a las niñas una sustancia líquida que contenía un plaguicida de tipo fosforado por vía oral, con la intención de provocarles la muerte mediante envenenamiento, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Luego, Quispe colocó a las recién nacidas en una bolsa de plástico negra, que fue trasladada a los alrededores de la vivienda por Edwin Achu Puma.

Ese mismo día, personal médico y policial llegó al lugar tras recibir un aviso sobre la atención médica urgente que necesitaba la madre en el hospital. Durante la búsqueda, se encontró una bolsa negra que contenía a las dos recién nacidas. Una de las mellizas falleció en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara, mientras que la otra, que se encontraba en estado crítico, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde recibió la atención necesaria para salvar su vida.