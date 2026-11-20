Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 31672 de la Quiniela vespertina se realizó el viernes 20 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9682, correspondiente a "A primera (La Pelea)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31672 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9682, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9682
2° 2466
3° 8722
4° 8177
5° 9063
6° 0349
7° 8558
8° 2776
9° 8956
10° 2358
11° 0143
12° 9449
13° 4309
14° 0692
15° 2823
16° 2311
17° 8219
18° 7890
19° 6331
20° 4634
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31672 de la Quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9682.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Pelea)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.