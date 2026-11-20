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El número de sorteo 31672 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9682, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9682

2° 2466

3° 8722

4° 8177

5° 9063

6° 0349

7° 8558

8° 2776

9° 8956

10° 2358

11° 0143

12° 9449

13° 4309

14° 0692

15° 2823

16° 2311

17° 8219

18° 7890

19° 6331

20° 4634