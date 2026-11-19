Los populares rollitos de canela, conocidos como cinnamon rolls, son un clásico de la repostería estadounidense, aunque sus orígenes se remontan a la panadería del norte de Europa. Preparar una buena versión en casa no resulta complicado, pero sí requiere tiempo y paciencia, ya que se comienza con una masa de pan enriquecida que debe ser amasada y fermentada antes de dar forma a los rollitos, los cuales también requieren un tiempo de levado.

Sin embargo, existen alternativas más rápidas. La receta de rollitos de canela exprés permite disfrutar de esta delicia sin pasar horas en la cocina. Ideal para quienes no desean comenzar la preparación el día anterior, estos rollitos se disfrutan mejor recién horneados, cuando el aroma a canela inunda el hogar. Para aquellos que tienen un antojo urgente, las redes sociales ofrecen soluciones ingeniosas con masas alternativas.

La chef Aude, autora de varios libros de cocina y colaboradora de diversos medios culinarios, compartió en sus redes una versión "falsa" de los cinnamon rolls, que promete ser más fácil y rápida, lista en tan solo 20 minutos, aunque podría llevar un poco más si no se cuenta con todos los ingredientes a mano.

Para preparar esta receta, se necesitan dos productos clave: masa de hojaldre y masa de pizza, ambas en forma rectangular. Se debe precalentar el horno o la freidora de aire a 180ºC. Luego, se extiende la masa de hojaldre sobre una superficie antiadherente y se humedece con un poco de agua, que se aplica con un pincel, para espolvorear azúcar moreno sobre ella.

Una vez que la masa de hojaldre está lista, se coloca la masa de pizza encima, cubriéndola completamente. En un recipiente, se mezcla 70 g de mantequilla derretida con 50 g de azúcar y dos cucharaditas generosas de canela para formar una pasta que se aplicará sobre la masa de pizza.

El siguiente paso consiste en enrollar la masa sobre sí misma desde el lado largo, formando un rollo. Se cortan porciones de aproximadamente tres dedos de grosor para obtener los rollitos, que se hornean en la freidora de aire durante 10 minutos sobre papel de horno, o en el horno convencional durante 15 a 20 minutos, hasta que estén bien dorados.

Estos rollitos se pueden disfrutar tal cual o acompañados de un glaseado sencillo, preparado con azúcar glasé y un poco de zumo de limón o agua. Una opción deliciosa para cualquier ocasión.