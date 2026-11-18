El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le respondió este miércoles al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, luego de que el director técnico elogiara a la provincia, al estadio Mario Alberto Kempes y al público cordobés tras la goleada por 7-0 frente a Costa Rica.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario provincial agradeció las palabras del entrenador y destacó el afecto de los cordobeses hacia el seleccionado nacional.

"Querido Lionel, nos alegra mucho saber que disfrutás de Córdoba y que te sentís tan a gusto en nuestra provincia", expresó Llaryora, quien también resaltó el recibimiento del público y le aseguró que siempre será bienvenido.

El gobernador sostuvo que para los cordobeses representa un honor recibir al entrenador y aprovechó la oportunidad para reivindicar las condiciones del estadio Mario Alberto Kempes, al que consideró uno de los mejores del país.

En ese sentido, destacó las inversiones provinciales en infraestructura y el fortalecimiento de la capacidad organizativa para albergar acontecimientos deportivos de relevancia internacional.

Según explicó, esas políticas permiten que el público del interior del país pueda disfrutar de partidos de primer nivel, como el disputado este martes por la Selección argentina.

Finalmente, Llaryora manifestó su deseo de que el equipo nacional vuelva a jugar en Córdoba y aseguró que será recibido con la misma hospitalidad y pasión futbolera.

Las declaraciones del gobernador surgieron después de la conferencia de prensa que brindó Scaloni tras la contundente victoria argentina sobre Costa Rica, en el último compromiso del seleccionado durante 2026.

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LOS JUGADORES ENAMORADOS DE CÓRDOBA Qué bueno escuchar que nuestros grandes ídolos de la selección @Argentina hablen tan bien de nuestra #Córdoba. Quiero agradecerles, de parte de todos los cordobeses, por sus palabras y los buenos gestos hacia nuestra provincia y nuestra gente. Para nosotros, es una alegría inmensa recibirlos, ver como representan a nuestro país futbolísticamente y sobre todo ver la felicidad que generan en nuestros niños, y en cada hincha que se acerca al #EstadioKempes a alentar. Como dijo #Dibu: ¡Esperamos volver a verlos pronto! Queremos que #Córdoba sea sede de muchas fiestas deportivas más como la de anoche. #HacerParaCrecer — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 18, 2026

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"El recibimiento de la gente es maravilloso. Estoy encantado con Córdoba, es espectacular. La cancha es un espectáculo y la gente al final acompaña. A la Selección la acompañan siempre", afirmó el entrenador.

Scaloni también destacó su vínculo personal con la provincia, a la que suele visitar para practicar ciclismo, y valoró el respaldo de los hinchas, incluso después de la derrota argentina frente a Uruguay en el amistoso anterior.

El encuentro disputado en el Kempes terminó con una goleada por 7-0, gracias a los dobletes de Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, además de un tanto de Alexis Mac Allister.

Con ese resultado, la Selección argentina cerró su calendario de partidos de 2026 en Córdoba, en una jornada que también dejó un intercambio público de agradecimientos entre Scaloni y Llaryora.

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