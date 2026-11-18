El Instituto Fleni informó este miércoles que Mariano Chihade fue operado en su sede del barrio porteño de Belgrano y que evoluciona favorablemente. Según el parte médico difundido por el centro de salud, la intervención quirúrgica se desarrolló sin complicaciones.

"Se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia", indicó el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de esa sede.

El informe, fechado el 18 de noviembre de 2026, no brindó detalles sobre el tipo de cirugía ni precisó cuánto tiempo permanecerá internado el productor.

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Qué se sabe sobre la intervención

La internación de Chihade había trascendido el martes, cuando Mandarina Contenidos difundió un primer comunicado de Fleni.

En ese momento, el centro médico informó que el productor había ingresado para realizarse estudios programados a partir de una imagen nodular identificada en una resonancia magnética cerebral.

El primer parte señalaba que se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una intervención quirúrgica, mientras se completaban los estudios y las evaluaciones correspondientes.

Un día después, el nuevo informe confirmó que la operación se llevó adelante sin complicaciones y que su recuperación presenta una evolución favorable.

El mensaje de Mariana Fabbiani

En medio de la preocupación por la salud de su marido, Mariana Fabbiani utilizó sus historias de Instagram para agradecer las muestras de afecto y acompañamiento recibidas.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió la conductora de DDM, el ciclo que conduce por América.

Luego, pidió a sus seguidores que acompañaran a Chihade con buenos deseos: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará".

Fabbiani también compartió una imagen de la Virgen María Desatanudos, en un gesto de fe y esperanza mientras el productor continúa con su recuperación.