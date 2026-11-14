Receta fácil de amaretti: galletas italianas para regalar en estas fiestas

La receta de amaretti se ha convertido en una excelente opción para aprovechar esas claras de huevo que muchas veces se acumulan en el congelador. Con la llegada de las festividades, estas galletas italianas se presentan como un regalo ideal para compartir con amigos y familiares.

Al hornearse, los amaretti crecen un poco, por lo que se recomienda no hacerlas demasiado grandes. El resultado son galletas muy ligeras, con una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Si no se consumen de inmediato, es aconsejable guardarlas en un recipiente hermético para mantener su frescura.

Para preparar aproximadamente 30 unidades, se necesitan los siguientes ingredientes:

200 g de azúcar

250 g de almendras molidas

60 g de clara de huevo a temperatura ambiente

azúcar glas para espolvorear

La dificultad de esta receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 45 minutos, distribuidos en 30 minutos de elaboración y 15 minutos de cocción.

Para la elaboración convencional, se comienza precalentando el horno a 180º C y forrando una bandeja con papel para hornear. En un bol grande, se baten las claras a punto de nieve. Luego, se cernía el azúcar y se añade poco a poco a las claras, logrando una mezcla firme y suave.

Con una espátula, se incorpora la almendra molida a las claras azucaradas, utilizando movimientos suaves y envolventes para evitar que las claras pierdan aire. Se coloca la masa en una manga pastelera y se distribuye sobre la bandeja forrada. Por último, se espolvorea con azúcar glas y se hornean durante 12 minutos.

Una vez listas, se retiran de la bandeja con una espátula y se dejan enfriar sobre una rejilla, papel de cocina o un paño limpio.

Para quienes utilizan Thermomix, el procedimiento es similar. Primero, se precalienta el horno y se forran dos bandejas con papel de hornear. En un bol sobre la tapa del vaso, se pesan el azúcar y la almendra, mezclando bien con un batidor manual y reservando.

Se coloca la mariposa en las cuchillas, se añaden las claras al vaso y se baten durante 3 minutos a velocidad 3,5. Luego, se retira la mariposa y se agrega la mezcla de almendra y azúcar, mezclando durante 20 segundos a velocidad 6. Con una cucharita, se forman porciones de masa del tamaño de una nuez, rebozándolas en azúcar glas y colocándolas en las bandejas, aproximadamente 15 en cada una.

Se hornean en dos tandas de 15 minutos, hasta que la superficie esté agrietada y la base ligeramente dorada. Al finalizar, se dejan enfriar y se pueden servir o almacenar en un recipiente hermético.

Para presentar las galletas amaretti de manera atractiva, se sugiere utilizar bolsitas de celofán y un bonito lazo en rojo y verde. Un detalle encantador puede ser añadir una ramita de pino o brezo al lazo, lo que sin duda sorprenderá a quienes reciban este regalo. Estas galletas son perfectas para acompañar un café o un té.