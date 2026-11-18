Se formalizó la renuncia del juez Alurralde en Reconquista para su arribo a la Corte provincial
La decisión quedó plasmada en el decreto 1379/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con firmas del presidente Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
18/11/2026 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Archivo.- Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
FOTO: El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde.
La salida de Aldo Alurralde del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista quedó formalizada este miércoles con la publicación del decreto 1379/2026 en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La renuncia fue aceptada a partir del 1° de diciembre de 2026, fecha en la que el magistrado asumirá como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.
Su llegada al máximo tribunal provincial se venía gestando desde hace meses: el gobernador Maximiliano Pullaro oficializó la designación mediante el decreto 2393/2026, emitido a principios de noviembre, tras el acuerdo de la Asamblea Legislativa del 26 de febrero.
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El juez del norte provincial ocupará desde diciembre una vacante como ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina y dijo a Cadena 3 que el valor destacable será “la empatía”.
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Alurralde ocupará el lugar de Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte, cuya renuncia fue aceptada por la Casa Gris a fines de octubre.
La renovación del alto tribunal santafesino incluye además la próxima salida de Roberto Falistocco, cuya vacante será cubierta por Jorgelina Genghini.
Tras la formalización de su salida de la Justicia federal, Alurralde difundió una extensa carta de agradecimiento en la que confirmó que el 1° de diciembre asumirá como ministro de la Corte santafesina, agradeció a la comunidad, reafirmó los valores que marcaron su trayectoria judicial y ratificó que seguirá viviendo en el norte provincial.
Lectura rápida
¿Quién se va del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista?
Aldo Alurralde se va del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista.
¿Cuándo se formalizó su salida?
La salida fue formalizada el miércoles con la publicación del decreto 1379/2026.
¿Qué cargo asumirá Alurralde?
Asumirá como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe a partir del 1° de diciembre de 2026.
¿Quién lo designó para el nuevo cargo?
Su designación fue oficializada por el gobernador Maximiliano Pullaro mediante el decreto 2393/2026.
¿Qué sucederá con la vacante que deja Alurralde?
Su vacante será ocupada por Jorgelina Genghini tras la salida de Roberto Falistocco.