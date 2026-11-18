La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que el joven uruguayo diera su versión de la ruptura. Horas después de que la hija de Ricardo Fort confirmara el final de la relación a través de sus historias de Instagram, el hombre aseguró que fue él quien decidió ponerle fin al vínculo.

La influencer había sorprendido con una publicación que parecía tener un destinatario claro: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió, en una frase que fue interpretada como una indirecta hacia su expareja.

La relación había sido blanqueada públicamente pocos meses atrás, pero llegó a su fin en medio de versiones sobre diferencias vinculadas con la exposición mediática de Martita.

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Qué dijo el ex de Marta Fort

La panelista Pochi, del ciclo Puro Show (El Trece), contó que se comunicó con Ramírez después de conocer el anuncio de la separación. Según relató, el joven se mostró sorprendido por la publicación de su expareja.

"Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso", fue el mensaje que le envió, de acuerdo con lo que leyó la panelista al aire.

Ramírez también dio su explicación sobre el final de la relación y sostuvo que la decisión había sido suya. "No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan", expresó.

Además, manifestó que le llamó la atención enterarse a través de Instagram de que Martita lo consideraba una persona insegura.

Su relación con la familia Fort

El joven, que trabaja y vive en Uruguay, también quiso dejar en claro que nunca buscó aprovecharse de la popularidad ni del patrimonio de la familia.

"Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco", aseguró.

En ese sentido, destacó el vínculo que construyó con el entorno familiar de la influencer y explicó por qué prefería mantener una postura reservada tras la ruptura.

"La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte", agregó.

Cómo comenzó la relación

Durante el programa también recordaron cómo se conocieron. Según contó Pochi, Martita había seleccionado a Ramírez en un casting realizado en un ciclo de Blender, en el que buscaba, en tono de humor, a un hombre morocho, con tatuajes y contextura física.

La panelista señaló además que, días antes del anuncio de la separación, la hija de Ricardo Fort todavía le enviaba mensajes y reaccionaba a sus publicaciones en redes sociales, algo que daba la impresión de que la pareja atravesaba un buen momento.

En Puro Show también debatieron sobre el peso de la exposición pública en la relación. Mientras uno de los conductores planteó que la referencia a las inseguridades podía estar relacionada con los celos, otra panelista consideró que Ramírez debía tener en cuenta que había iniciado un vínculo con una figura pública y que una eventual separación también podía adquirir repercusión mediática.