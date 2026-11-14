Delicioso flan de manzana sin horno: la receta ideal para cualquier ocasión

El antojo de algo dulce puede aparecer en cualquier momento, y en ocasiones resulta complicado tener algo listo para ofrecer a los invitados. La receta de hoy es la solución perfecta para esos momentos, ya que se puede preparar sin necesidad de horno ni freidora de aire, utilizando solo el fuego de la cocina.

Este flan de manzana es sencillo y delicioso, ideal para cualquier época del año. Además, es muy práctico si se carece de ingredientes como harina, huevos o azúcar. Solo se requieren tres ingredientes: manzanas, leche y un preparado de flan en polvo, como el conocido Flanín, un producto que ha sido un básico en la despensa de miles de familias.

La preparación es rápida y, al triturar las manzanas, no es necesario ser un experto en cocina. Esto asegura que no habrá protestas por encontrar trozos en el flan, que resultará suave y cremoso, con el delicioso sabor de la manzana cocida. Para los más golosos, se puede añadir caramelo líquido al molde antes de verter la mezcla.

Esta receta también permite utilizar diferentes tipos de leche, como la de cabra o de oveja, e incluso bebidas vegetales. Para quienes disfrutan de los sabores extra, se puede incorporar canela, naranja o vainilla. El único desafío será esperar el tiempo necesario en la nevera una vez que el molde esté lleno y decidir con qué acompañar el flan.

Una opción insuperable es servirlo con nata montada casera, que complementa perfectamente el sabor del postre. Este flan de manzana es una alternativa ideal para cualquier ocasión, ya sea un encuentro con amigos o simplemente un antojo personal.