FOTO: El dólar financiero supera los $1700 y la brecha con el oficial toca su nivel más alto en un año.

El dólar contado con liquidación (CCL) superó este miércoles los $1.700 y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial del Banco Nación hasta aproximadamente el 8,6%, el nivel más alto del año. En comparación con la cotización mayorista, la diferencia superó el 10%.

La divisa financiera, que permite obtener dólares mediante operaciones con bonos y transferirlos a cuentas del exterior, alcanzó los $1.715,74 durante la jornada. Mientras tanto, el dólar minorista se ubicó en $1.580 en el Banco Nación y el mayorista cotizó a $1.559.

La suba se concentró principalmente en el CCL, utilizado por empresas e inversores que buscan mantener fondos fuera del país. En contraste, el dólar MEP se mantuvo más cerca del oficial, con una cotización de $1.620,60 y una diferencia cercana al 2,6% respecto del precio minorista del Banco Nación.

Los especialistas atribuyeron la presión cambiaria a una combinación de factores locales e internacionales, entre los que destacaron las dudas sobre la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), los próximos vencimientos de deuda y la incertidumbre política.

Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, consideró que el movimiento no puede explicarse únicamente por las variaciones en los precios de los títulos públicos.

"No tiene que ver solamente con el precio de los bonos", afirmó el economista, quien recordó que durante la jornada del martes los bonos soberanos registraron subas, mientras que el CCL avanzó 1,13% y el MEP apenas 0,34%.

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Según explicó a TN, ese comportamiento refleja una mayor demanda relativa de dólares en el exterior o una reducción de la oferta.

Además, señaló que persisten interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para acumular reservas y afrontar los compromisos financieros de enero. En ese sentido, advirtió que el Banco Central compra divisas, pero también realiza ventas al Tesoro para atender sus obligaciones.

Por su parte, Gonzalo Lacunza, economista de Empiria, sostuvo que el incremento de la brecha cambiaria evidencia las distorsiones que generan las restricciones vigentes en el mercado.

El especialista vinculó la situación con la incertidumbre sobre el programa financiero del Gobierno y el escenario político, factores que incrementan la percepción de riesgo entre los inversores y reducen los incentivos para mantener posiciones en activos argentinos.

A las dificultades locales se suma un contexto externo menos favorable para las monedas de países emergentes.

Fernando Baer, economista de Quantum, consideró que el aumento del contado con liquidación está especialmente relacionado con la evolución de los mercados internacionales.

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"Veo esta suba del CCL más asociada a la incertidumbre afuera", sostuvo el analista, quien mencionó la depreciación del real brasileño, que llegó a niveles cercanos a 5,80 unidades por dólar, y la pérdida de valor del euro frente a la moneda estadounidense.

Lacunza coincidió en que la devaluación de la moneda brasileña agrega presión sobre el peso argentino. También destacó el fortalecimiento global del dólar, en medio de expectativas de nuevas subas de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El economista explicó que, ante las restricciones cambiarias que todavía permanecen vigentes en Argentina, el contado con liquidación funciona como una vía de ajuste frente a los movimientos internacionales.

Desde el equipo de investigación de Aurum también atribuyeron el incremento de la brecha a una combinación de factores: la depreciación del real, las dudas sobre la estabilidad política del Gobierno y la relativa estabilidad que las autoridades económicas buscan mantener en el tipo de cambio oficial.

De esta manera, mientras las cotizaciones mayorista y minorista muestran movimientos más moderados, el dólar financiero concentra las presiones del mercado y vuelve a poner en primer plano las dudas sobre la disponibilidad de divisas y la capacidad del Gobierno para cumplir sus próximos compromisos de deuda.