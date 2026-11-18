FOTO: Asesinan a dueño de metalúrgica en Villa Luzuriaga; el hijo es uno de los sospechosos

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- Un hombre de 67 años, dueño de una metalúrgica, fue asesinado en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, tras sufrir un robo en su establecimiento, ubicado en el oeste del conurbano.

El cuerpo de Manuel Failde fue encontrado por dos empleados, quienes alertaron a la policía tras descubrirlo con un disparo en el rostro. Cuando los agentes y el personal de emergencias llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El crimen tuvo lugar en la intersección de Monseñor Bufano y Camino de Cintura. Inicialmente, los trabajadores pensaron que Failde estaba inconsciente y llamaron al 911. Durante la investigación, se halló una vaina de un revólver de 9 milímetros.

Los investigadores también descubrieron que los delincuentes se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y una cantidad de dinero aún no especificada. Sin embargo, el hijo de la víctima, Nicolás Failde, mencionó que su padre había comprado dólares más temprano. Las autoridades encontraron algunas inconsistencias en su relato.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas, especializado en homicidios, quien deberá esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si el asesinato está relacionado con la sustracción de dinero.