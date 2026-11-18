Despidieron de AstraZeneca al rugbier detenido por la brutal golpiza a un médico en Córdoba
La multinacional farmacéutica decidió rescindir el contrato laboral de Martín Roberto Díaz tras la fuerte repercusión y el agravamiento de su imputación judicial por la agresión en barrio Docta.
18/11/2026 | 08:57Redacción Cadena 3
FOTO: El entrenador detenido y el médico que recibió la brutal paliza.
La brutal agresión ocurrida en una pizzería de barrio Docta, en la ciudad de Córdoba, sigue sumando repercusiones institucionales y laborales. AstraZeneca confirmó oficialmente la desvinculación de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby y gerente de distrito que permanece detenido e imputado por la feroz golpiza propinada a un vecino y médico de la zona.
La medida corporativa se concretó luego de que la causa penal avanzara bajo la órbita de la fiscal Paula Bruera, quien prevé profundizar las indagatorias sobre el acusado, cuya situación procesal se agravó tras los registros fílmicos que expusieron la violencia inusitada del ataque en el local gastronómico.
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Decisión corporativa y cautela deportiva
Ante la magnitud del hecho, desde la compañía farmacéutica adoptaron una postura tajante al resolver su despido inmediato. Sin embargo, en el ámbito deportivo la situación generó contrastes: mientras AstraZeneca lo desvinculó de sus funciones como empleado, el Club Universitario optó inicialmente por mantener una suspensión preventiva a la espera de que la Justicia emita una resolución de fondo sobre el expediente.
Por su parte, la defensa legal de Díaz, encabezada por el abogado Juan Pablo Bastos, solicitó medidas de resguardo y seguridad ante el temor de que otros internos puedan agredirlo en el establecimiento penitenciario, evidenciando la complejidad del panorama que enfrenta el detenido de cara a las próximas semanas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la pizzería? Una brutal agresión que involucró a Martín Roberto Díaz, quien golpeó a un vecino y médico.
¿Quién es el acusado? Martín Roberto Díaz, profesor de rugby y gerente de distrito, está detenido e imputado.
¿Cuándo se tomó la decisión de desvinculación? AstraZeneca confirmó el despido tras el avance de la causa penal.
¿Dónde ocurrió el incidente? En una pizzería ubicada en el barrio Docta, en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué se generaron contrastes en el ámbito deportivo? AstraZeneca desvinculó a Díaz, mientras que el Club Universitario mantuvo una suspensión preventiva.