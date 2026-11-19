Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 94%. La visibilidad es de 9000 metros y no se registran vientos, ya que la velocidad es de 0 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Las condiciones de humedad alta y la falta de viento podrían generar una sensación de bochorno durante el día. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría afectar la luminosidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27°, también con lluvias moderadas. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Para el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 34°, con lluvias moderadas.