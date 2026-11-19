Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21°, lo que indica un ambiente cálido. La humedad se encuentra en un 99%, lo que contribuye a la sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.76 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 32°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con una alta humedad que podría generar incomodidad. Las condiciones de viento serán suaves, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga elevada. No se prevén lluvias significativas para la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con pronóstico de moderate rain. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con few clouds. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 33°, con cielo broken clouds. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 22°, con moderate rain.