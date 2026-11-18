El plátano macho es una fruta tropical que forma parte de la familia de los plátanos destinados a la cocción, conocidos en varias regiones de Latinoamérica como plátanos de cocción. A diferencia de la banana dulce, que se consume cruda, el plátano macho requiere cocción para liberar todo su sabor y obtener su textura característica.

Este ingrediente es esencial en la cocina mexicana tradicional y juega un papel destacado en las gastronomías de países como Colombia, Venezuela, Cuba y en toda la región del Caribe. Aquellos que lo prueban por primera vez suelen quedar sorprendidos por su consistencia y versatilidad, características poco comunes en las frutas.

Para quienes buscan recetas que lo incluyan como protagonista, es fundamental conocer bien este ingrediente. Por ejemplo, si se desea preparar patacones de plátano macho verde, se trata de una de las preparaciones clásicas que merece atención.