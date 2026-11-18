El plátano macho: la estrella de la cocina tropical que no puedes dejar de probar
El plátano macho, fundamental en la cocina mexicana y caribeña, se diferencia de la banana dulce por su necesidad de cocción. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente ideal para diversas recetas.
FOTO: El plátano macho, una fruta tropical versátil y deliciosa
El plátano macho es una fruta tropical que forma parte de la familia de los plátanos destinados a la cocción, conocidos en varias regiones de Latinoamérica como plátanos de cocción. A diferencia de la banana dulce, que se consume cruda, el plátano macho requiere cocción para liberar todo su sabor y obtener su textura característica.
Este ingrediente es esencial en la cocina mexicana tradicional y juega un papel destacado en las gastronomías de países como Colombia, Venezuela, Cuba y en toda la región del Caribe. Aquellos que lo prueban por primera vez suelen quedar sorprendidos por su consistencia y versatilidad, características poco comunes en las frutas.
Para quienes buscan recetas que lo incluyan como protagonista, es fundamental conocer bien este ingrediente. Por ejemplo, si se desea preparar patacones de plátano macho verde, se trata de una de las preparaciones clásicas que merece atención.
Lectura rápida
¿Qué es el plátano macho?
Es una fruta tropical de la familia de los plátanos de cocción, que necesita ser cocida para disfrutar de su sabor.
¿Dónde se utiliza el plátano macho?
Es fundamental en la cocina mexicana y en las gastronomías de Colombia, Venezuela, Cuba y el Caribe.
¿Por qué sorprende su textura?
Su consistencia y versatilidad son inusuales para una fruta, lo que impacta a quienes lo prueban.
¿Qué recetas se pueden hacer?
Se pueden preparar patacones, tortitas, molotes y lentejas con plátano macho, entre otras.
¿Cómo se cocina el plátano macho?
Puede ser frito, asado o hervido, logrando diferentes texturas en cada preparación.