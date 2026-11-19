Este jueves 19 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras que afectarán la región durante gran parte del día. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 41%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 30°. A lo largo del día, las condiciones de lluvia ligera continuarán, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable, aunque las lluvias pueden generar cambios en la percepción del clima. La combinación de temperaturas cálidas y humedad puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima en Mendoza seguirá variando. Se anticipa que el viernes 20 de noviembre la mínima será de 17° y la máxima de 24°, con más lluvias ligeras. El sábado 21, las temperaturas oscilarán entre 18° y 31°, con cielos nublados. El domingo 22, se espera un leve descenso, con mínimas de 16° y máximas de 25°, y algunas nubes dispersas.

En resumen, el clima en Mendoza para este jueves 19 de noviembre se presenta con lluvias ligeras, temperaturas cálidas y una humedad moderada. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución ante la posibilidad de lluvia.