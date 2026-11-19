Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 92%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento es prácticamente inexistente, con una velocidad de 0 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy jueves 19 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento seguirán siendo leves, con una humedad alta que podría generar una sensación de calor más intensa. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 32°, también con lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 34°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas.