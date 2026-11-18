La selección argentina terminó el año 2026 en el segundo puesto del Ranking FIFA, según los datos publicados tras la última fecha internacional. Este resultado se dio a conocer este miércoles, cuando se revelaron los movimientos y resultados de las selecciones en el ranking. Argentina se mantiene detrás de España, que continua liderando la clasificación con 2011.57 puntos. La principal novedad en el podio fue la ascensión de Francia al tercer lugar, con 1958.86 puntos, que desplazó a Inglaterra al cuarto puesto, a pesar de la victoria de esta última ante los campeones del mundo.

La regularidad del equipo nacional durante los últimos años se refleja en este segundo puesto, a pesar de la salida de figuras como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. La Scaloneta continua demostrando su fortaleza en el ámbito internacional. El sistema de puntuación de la FIFA, que toma en cuenta la importancia de los partidos y la calidad de los rivales, fue un factor determinante en la clasificación. Así, los puntos obtenidos en encuentros de la Nations League no tuvieron el mismo peso que aquellos logrados en una Copa del Mundo.

Inglaterra, a pesar de sumar aproximadamente 8.7 puntos por su victoria ante España, no logró alcanzar a Francia en el ranking.

El top 10 del Ranking FIFA quedó de la siguiente manera: 1. España con 2011.57 puntos, 2. Argentina con 1972.80 puntos, 3. Francia con 1958.86 puntos, 4. Inglaterra con 1925.59 puntos, 5. Portugal con 1807.69 puntos, 6. Brasil con 1806.51 puntos, 7. Marruecos con 1805.34 puntos, 8. Bélgica con 1779.17 puntos, 9. Países Bajos con 1778.61 puntos y 10. México con 1738.48 puntos.