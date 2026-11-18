FOTO: El "Xeneize" está en suelo colombiano para jugar la final.

Boca Juniors ya se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde realizará los últimos entrenamientos previos a la final de la Copa Sudamericana que disputará este sábado, a las 19.30, contra Atlético Mineiro de Brasil.

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene programado su primer entrenamiento en tierras colombianas para este jueves por la tarde, enfrentando las altas temperaturas que en la región alcanzan los 32 grados en su punto máximo.

La delegación viajó en el vuelo ARG1970, que despegó del aeropuerto de Ezeiza a las 15:19. Arruabarrena decidió que todos los 33 futbolistas del plantel viajaran, aunque el único ausente será Agustín Marchesín, quien se encuentra lesionado.

Durante la jornada del miércoles, cientos de aficionados de Boca comenzaron a llegar a Barranquilla, disfrutando de las playas locales mientras esperan el partido que se llevará a cabo en el estadio "Metropolitano Roberto Meléndez", donde se prevé la asistencia de alrededor de 30 mil hinchas.

Además, otras ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta también albergan a los seguidores del "Xeneize", quienes realizarán banderazos entre mañana y el viernes. Conmebol ha organizado una fiesta para los aficionados en Barranquilla, con entrada gratuita durante ambos días.

En cuanto al equipo, la buena noticia para Arruabarrena es que podrá contar con sus figuras principales para la final. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco, quienes habían tenido molestias físicas, están listos para jugar y probablemente serán titulares.

El mediocampista, exjugador de Estudiantes, tuvo un buen desempeño en la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, donde anotó el primer gol. Por su parte, el lateral izquierdo ocupará el lugar de Malcom Braida.

El resto del equipo se perfila casi de memoria, con una alineación que podría incluir a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores o Alan Velasco o Tomas Aranda y Miguel Merentiel.