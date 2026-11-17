FOTO: Uno de cada cinco autos circula sin seguro en Argentina: qué pasa si protagoniza un choque.

Por Federico Albarenque

Al menos uno de cada cinco autos circula sin seguro obligatorio en la Argentina, una situación que afecta a más de tres millones de vehículos y genera preocupación por las consecuencias económicas y judiciales que pueden afrontar los conductores ante un siniestro vial.

Según estimaciones del sector asegurador, al menos el 20% del parque automotor carece de una póliza vigente de Responsabilidad Civil, pese a que se trata de una cobertura exigida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

De acuerdo con datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), a junio de 2026 el parque automotor argentino alcanzaba aproximadamente 15,8 millones de vehículos, sin contar motocicletas. De ese total, unos 12,64 millones tenían seguro, mientras que alrededor de 3,16 millones carecían de cobertura.

La problemática fue analizada en Cadena 3 por Marcos Spaccesi, referente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS), quien advirtió que se trata de una situación persistente que no ha logrado revertirse. "Es preocupante, una situación que se está agravando y que no se ha frenado a lo largo del tiempo", expresó.

El especialista sostuvo que la proporción de vehículos sin cobertura podría ser incluso mayor y estimó que se aproxima al 40% del parque automotor. Su apreciación supera el piso del 20% señalado por otras fuentes del sector, lo que refleja las diferencias entre las estimaciones disponibles.

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• Cuánto cuesta el seguro obligatorio en Córdoba

Spaccesi explicó que una cobertura de Responsabilidad Civil puede rondar los 50.000 pesos mensuales en Córdoba capital, aunque el importe depende de la compañía aseguradora y las características del vehículo.

En localidades del interior provincial, el costo puede ser inferior.

Tomando como referencia los 50.000 pesos mensuales, el gasto equivale aproximadamente a 1.667 pesos diarios, una cifra que contrasta con las posibles consecuencias económicas de circular sin protección.

La cobertura de Responsabilidad Civil tiene como finalidad responder, dentro de los límites establecidos en la póliza, por los daños que el asegurado pueda ocasionar a terceros en un accidente de tránsito. No equivale a un seguro contra todo riesgo ni cubre necesariamente los daños del propio automóvil.

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• Falta de controles y escasa conciencia sobre los riesgos

Más allá de las dificultades económicas para afrontar el mantenimiento de un vehículo, durante el análisis se señaló que la falta de controles sistemáticos y la escasa conciencia sobre la importancia del seguro también contribuyen a sostener el problema.

Aunque en algunos operativos viales las autoridades solicitan la documentación que acredita la vigencia de la póliza, esa verificación no siempre se realiza.

A ello se suma la conducta de quienes consideran innecesario contratar un seguro porque utilizan el automóvil ocasionalmente o creen que tienen pocas posibilidades de protagonizar un accidente.

Sin embargo, la obligatoriedad de la cobertura no depende de la frecuencia con la que se utiliza el vehículo.

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• Qué pasa si un conductor sin seguro provoca un accidente

Una de las mayores preocupaciones está relacionadas con las consecuencias de un siniestro protagonizado por un automovilista que no tiene una póliza vigente.

Si un conductor sin seguro resulta responsable de un choque, deberá responder con su patrimonio por los daños ocasionados, según las responsabilidades que se determinen.

Para la persona perjudicada, la ausencia de una aseguradora que responda por el responsable del accidente puede complicar el cobro de una indemnización y derivar en un reclamo judicial prolongado.

El escenario puede resultar especialmente grave cuando el siniestro provoca lesiones, incapacidades permanentes o fallecimientos, debido a la magnitud de las indemnizaciones involucradas.

La Ley Nacional de Tránsito establece en su artículo 68 que todos los automotores deben contar con una cobertura que contemple los daños eventualmente causados a terceros. La exigencia también alcanza a las motocicletas.