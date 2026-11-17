La reconocida psicopedagoga Liliana González brindará la charla “Cuestiones actuales de crianza”, un encuentro destinado a reflexionar sobre los desafíos que atraviesan hoy las familias en la educación de niños y adolescentes.

La actividad se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 18:30, en El Terrón, y será a beneficio de CONIN Villa Allende, organización que trabaja en la prevención y recuperación de la desnutrición infantil y el acompañamiento integral de niños y sus familias.

Durante el encuentro se abordarán temas de gran actualidad, como los límites, la frustración, la sobreprotección, el desarrollo de la autonomía y el rol de los adultos en la crianza.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio y, al mismo tiempo, colaborar con la tarea que CONIN lleva adelante en favor de la primera infancia.

DATOS DEL EVENTO

- Fecha: miércoles 18 de noviembre.

- Horario: 18:30 h.

- Lugar: El Terrón.

- Bono contribución: $30.000.