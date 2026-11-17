Liliana González brindará una charla solidaria sobre los desafíos actuales de la crianza
El encuentro será el miércoles 18 de noviembre en El Terrón y tendrá como beneficiario a CONIN Villa Allende.
17/11/2026 | 14:11Redacción Cadena 3
FOTO: Liliana González en Viva la Radio.
La reconocida psicopedagoga Liliana González brindará la charla “Cuestiones actuales de crianza”, un encuentro destinado a reflexionar sobre los desafíos que atraviesan hoy las familias en la educación de niños y adolescentes.
La actividad se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 18:30, en El Terrón, y será a beneficio de CONIN Villa Allende, organización que trabaja en la prevención y recuperación de la desnutrición infantil y el acompañamiento integral de niños y sus familias.
Durante el encuentro se abordarán temas de gran actualidad, como los límites, la frustración, la sobreprotección, el desarrollo de la autonomía y el rol de los adultos en la crianza.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio y, al mismo tiempo, colaborar con la tarea que CONIN lleva adelante en favor de la primera infancia.
DATOS DEL EVENTO
- Fecha: miércoles 18 de noviembre.
- Horario: 18:30 h.
- Lugar: El Terrón.
- Bono contribución: $30.000.
Lectura rápida
¿Quién brindará la charla? La charla será brindada por la psicopedagoga Liliana González.
¿Cuándo se realizará la actividad? La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre, a las 18:30.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se realizará en El Terrón.
¿A beneficio de quién es la charla? La charla es a beneficio de CONIN Villa Allende, que trabaja en la prevención de la desnutrición infantil.
¿Cuál es el costo de la entrada? El bono contribución es de $30.000.